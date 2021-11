Betclic Elite : Roanne / Orléans, duel de mal classés

L'OLB, actuellement 18ème et dernière du championnat de Betclic Elite, se déplace à Roanne ce dimanche à 17h, une équipe qui est 16ème et que les basketteurs orléanais connaissent bien. Objectif : décrocher enfin une victoire à l'extérieur !

L'Orléans Loiret Basket se déplace à Roanne, ce dimanche après-midi, pour le compte de la huitième journée de Betclic Elite. Les orléanais sont 18èmes et derniers du classement, les Roannais sont 16èmes, avec le même nombre de victoires (deux seulement en sept matchs). Il s'agit donc (déjà) d'un match important dans la course au maintien.

Effectif au complet à l'oLB

L'OLB reste sur un joli succès, samedi dernier à domicile contre Nanterre (95-81 après prolongations) mais ne s'est encore jamais imposé à l'extérieur depuis le début de la saison. Alors pourquoi pas ce dimanche à partir de 17 heures, dans une salle Vacheresse où il n'est jamais simple de gagner ? En tout cas, l'effectif est au complet : Lamonte Ulmer revenu de blessure la semaine dernière, va de mieux en mieux. Et tous les clignotants sont au vert pour décrocher une première victoire à l'extérieur cette saison.

Germain Castano © Radio France - Antoine Denéchère

Germain Castano, l'entraineur orléanais, connait bien la valeur de l'adversaire dont il se méfie : "c'est jamais facile d'aller jour à Roanne, on sait très bien que c'est un conçurent direct et ça fait des années que c'est le cas [en Pro A comme en Pro B]. A chaque fois, ce sont des matches à suspense ou qui se jouent à des détails. L'an dernier, ça nous avait souri [l'OLB s'était imposée là-bas, une première depuis 2012 !]. Là, cette saison, ils sont plutôt corrects chez eux, ils jouent très vite, c'est une équipe très adroite à domicile. IL va donc falloir qu'on défende bien : si on ne défend pas contre cette équipe, on peut prendre 100 points sans problème ! Mais on a bien défendu contre Nanterre, on n'a pris que deux points dans la prolongation, ce qui est très bien".

Le pivot orléanais Youssou Ndoye, qui a inscrit 21 points ce samedi soir. © Radio France - Cécile Da Costa

Le pivot de l'OLB, Youssou N'Doye "monstrueux" samedi dernier contre Nanterre au palais des sports (26 points, 8 rebonds, 10 fautes provoquées) s'attend à un duel serré dans un championnat où tout est possible : "c'est un championnat très relevé cette année, tous les matchs seront durs. Il faut vraiment qu'on réussisse à gagner à l'extérieur. On a une très bonne ambiance collective et c'est quelque chose qui va nous aider à long terme, ainsi que le retour de Lamonte. On a pris de la confiance avec notre victoire contre une très bonne équipe de Nanterre."

L'ailier Jean-Philippe Dally, s'attend lui aussi à une grosse confrontation, entre deux équipes mal-classées : "Roanne, à domicile, est redoutable, donc à nous de mettre les mêmes ingrédients que contre Nanterre. A nous de bien défendre, de suivre les consignes du coach et de rester une équipe soudée, même dans les temps faibles. A nous d'arriver là-bas en conquérants !"

Roanne-OLB à suivre en direct à partir de 17 dimanche 14 novembre 2021, sur France Bleu Orléans.