Betclic Elite : une nouvelle chance d'une montée en Pro B pour l'OLB ?

La Ligue de Basket fait machine arrière. Alors que la prochaine saison devait voir naître une première division professionnelle à 16 clubs au lieu de 18, ce qui limitait son accession a un seul club, il n'en sera rien.

Ce lundi 30 mai, les membres de la ligue rassemblés en assemblée générale extraordinaire ont finalement décidé de reporter cette décision dans deux ans. La saison 2022-2023 verra donc bien deux descentes de Betclic Elite en Pro B et deux montées de Pro B en Betclic Élite.

Doubler les chances

Une décision qui forcément double les chances de l'Orléans loiret Basket, relégué le mois dernier en Pro B, selon son président Olivier Rouet. "On a jamais perdu l'enthousiasme et la volonté. On a digéré notre échec de la saison mais cet évènement est un élément supplémentaire qui continue à nous donner cette énergie nécessaire pour pouvoir construire une équipe qui soit la plus performante possible afin d'atteindre la remontée au plus vite du club en Pro A", assure-t-il. Olivier Rouet qui précise que si cela fait le jeu d'Orléans même si la réforme de réduction de l'Elite a aussi du sens.