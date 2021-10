Betclic Élite : l'Orléans Loiret Basket tremble mais s'impose face à Cholet pour la première au Palais

Une belle première à domicile ! L'Orléans Loiret Basket recevait le Cholet Basket ce samedi soir au Palais des sports d'Orléans pour la 3e journée de Betclic Elite et les Orléanais se sont imposés 88-81 avec un très bon Malela Mutualé.

Résumé de la rencontre

Le début de match est assez serré entre les deux formations, jusqu'à ce que Cholet prenne les choses en main et compte 4 points d'avance puis 6 (3-9 pour Cholet) après 2 minutes de jeu dans le premier quart temps. Les Choletais restent devant à la marque pendant un bon moment, profitant des erreurs des Orléanais, 7-16 puis 9-18 pour le Cholet Basket à la 6e minute de jeu. Mais c'est le moment où le meneur maison, Malela Mutualé, rentre et fait des miracles. Il est sur tous les ballons, récupère 3 rebonds, la plupart offensifs et marque 4 points dans ce premier quart temps. L'OLB repasse devant à la fin du premier quart, 23-18 et d'ailleurs les Choletais n'ont plus marqué sur les 5 dernières minutes.

Derrière, les Orléanais enchaînent et mettent un 14-4 en 7 minutes et mènent 37-22 à la 17e minute dans le deuxième quart. L'OLB termine avec 13 points d'avance à la mi-temps, 45-32. Mais il faut encore régler la mise à 3 points puisque les Orléanais sont à 11% de réussite au shoot à 3 points sur la première mi-temps.

L'OLB reste devant tout le troisième quart temps et mène jusqu'à 15 points d'avance, 62-47 à la 25e minute de jeu. Les Orléanais terminent le troisième quart devant les Choletais avec 12 unités d'avance, 79-58 et ajustent la mire à 3 points avec 50% de réussite dans ce quart temps.

Le dernier quart est plus disputé, avec des Choletais qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils parviennent à revenir au score, à -7 (78-71), mais encore une fois porté par Malela Mutualé et par un Youssou Ndoye de feu au lancer-franc, les Orléanais maintiennent leur avance. Ils mènent de 10 points, 81-71, à 3 minutes 45 de la fin de la rencontre. On joue avec le feu en fin de rencontre, parce que Cholet revient seulement à 3 petits points, 82-79, mais il faut un lancer-franc de Youssou Ndoye (encore un) et un panier de Marcus Paige pour laisser un peu de marge aux Orléanais, 85-79 à 1 minute de la fin du match. On tremble jusqu'au bout mais l'OLB s'impose au final 88-81.

Prochain match à Fos-sur-Mer

Les Orléanais iront à Fos-sur-Mer, près de Marseille la semaine prochaine, le 15 octobre, à 20h, pour la 4e journée de Betclic Elite. Un match qui sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.