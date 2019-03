Billère Handball : Arnaud Tabarand va quitter le club en fin de saison

Billère, France

« Pas un adieu, juste un petit au revoir » prévient Arnaud Tabarand, alors que l'annonce de son départ du Billère Handball en fin de saison est désormais acté. Le portier de 33 ans voulait des certitudes concernant la saison prochaine, sauf que le président Christian Laffitte a adopté une position claire : attendre de connaître avec certitude où évoluera le club l'an prochain avant de faire des offres fermes aux joueurs.

La réaction d'Arnaud Tabarand à l'annonce de son départ Copier

« Une saison à terminer de la plus belle des manières »

Arnaud Tabarand a donc accepté la proposition d'Istres, aujourd'hui classé à la dernière place de StarLigue (1ère division). Il défendra les couleurs du club des Bouches-du-Rhône pour les trois prochaines saisons, « je suis content de ce nouveau challenge, mais il reste une saison à terminer à Billère, alors on va essayer de la terminer de la plus belle des manières » sourit Tabarand. En cas de remontée du BHB, et de descente d'Istres, Tabarand pourrait à nouveau fouler le terrain du Sporting d'Este la saison prochaine.

Depuis 2014 avec le BHB, Arnaud Tabarand a notamment terminé meilleur gardien de ProLigue en 2017-2018 avec 312 arrêts.