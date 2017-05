Billère Handball : fin de carrière pour Allias et Verdier. Dernière pour Crépain, Querin et consorts

Les handballeurs béarnais ont réussi leur dernier tour de piste de la saison face à Valence en gagnant devant leur public. Mais aussi pour les joueurs qui terminaient leur carrière ou pour ceux qui partent. Une page se tourne au BHB.

Un dernier match de la saison à domicile est toujours important pour bien finir sa saison devant son public. Mais vendredi soir au Sporting d'Este, la barre était bien plus haute. D’où l'importance d'avoir battu Valence, 32 à 27. De quoi offrir à Pascal Allias un joli dernier tour d'honneur. Le "dernier des mohicans" aura passé douze saisons au BHB après avoir été formé à Asson. Il était notre invité vendredi matin. "C'est tellement une chance d'être sportif professionnel qu'on ne peut pas être nostalgique !"

Vous me reverrez tous les vendredis soir au Sporting d'Este à Billère." ► Pascal Allias, futur ailier retraité en fin de saison.

Dernière aussi pour Verdier

Outre Pascal Allias, un autre joueur emblématique du club Pierrick Verdier a joué son dernier match professionnel. Le président Olivier Mignot l'a annoncé il y a déjà plusieurs mois sur France Bleu Béarn. Pierrick Verdier va devenir manager de l'équipe féminine de Bordes, en Nationale 1. Guillaume Crépain, de retour de blessure, n'a pas participer au match comme il l'espérait. Mais le demi centre reviendra peut-être à Billère la saison prochaine sous les couleurs de Istres ou il a signé pour deux saisons.

Match important du @bhb_64 vs #Valence...et surtout la fin d'1 époque: dernier match Allias/Verdier/Crepain...Faites leur honneur ! 💪🏻😇 pic.twitter.com/nN5gpIM5pa — ML Mestelan (@MLMPau) May 12, 2017

Six autres départs célébrés

A commencer, on l'a écrit au dessus, par Guillaume Crépain. Il y a aussi l'arrière droit Léo Querin. L'Argentin, qui aura passé quatre saisons au BHB, met le cap sur l'Espagne (Puerto Sagunto, D1). L'International belge Thomas Bolaers a lui signé pour trois saisons à Cesson Rennes, club de D1. Une saison et puis s'en va aussi pour Mirko Popovic (D2). Le Serbe s'engage pour deux ans avec Besançon. Le jeune demi centre Maël Vandelannoote, formé à Billère, part à Angers (N1). Quant à Paul Mourioux, convalescent, l'arrière et demi centre cherche toujours.

