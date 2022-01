Billère Handball : l'entraîneur Daniel Deherme prolonge jusqu'en 2024

L'entraîneur du Billère Handball, Daniel Deherme, est désormais engagé avec le club jusqu'à l'été 2024. C'est le BHB qui l'annonce ce vendredi dans un communiqué. "Après 18 premiers mois de travail particulièrement impactés par la gestion de la crise sanitaire mais au cours desquels un véritable travail de fond aura été enclenché, nous avons décidé de renouveler notre confiance envers Mr Deherme afin qu'il atteigne les objectifs fixés pour cette saison (8ème place de Proligue) et que nous poursuivions ensemble le développement global de notre club", détaille le communiqué.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le BHB 10e à l'intersaison

La saison dernière, pour sa première saison sur le banc béarnais, le club a terminé à la 11e place, à deux points du top 8. Cette saison, le BHB est à la trêve 10e de Proligue, avec 14 points et trois points de retard sur le top 8, l'objectif fixé en début de saison par le club. Durant cette trêve, Billère va disputer quatre matchs de préparation : face à Toulouse puis Bruges ou Limoges, les 14 et 15 janvier prochain lors d'un tournoi en Gironde, puis à Pampelune le 22 janvier et enfin à Huesca le 28. La Proligue reprendra pour les Béarnais par la réception de Cherbourg, le samedi 5 février à 19 heures au Sporting d'Este.