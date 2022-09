Billère Handball : la légende Jérôme Fernandez nouveau chef de projet de développement du club

Son nom parle à n'importe quel amateur de handball : Jérôme Fernandez... L'ancien joueur, passé par Montpellier, Barcelone ou encore Kiel, ancien capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur des Bleus, aussi triple champion olympique et quadruple champion du monde arrive à Billère ! Jérôme Fernandez devient chef de projet de développement du BHB ont dévoilé ce lundi après-midi le président du club, Christian Laffitte, et le directeur général, Julien Olek. Son rôle, accompagner le club – plus petit budget des clubs professionnels en France – pour grandir et "viser à moyen-long terme la première division", assure le principal intéressé. Une mission transversale, à la fois pour le développement économique du Billère Handball, mais aussi, grâce au réseau de l'ancien arrière, de dénicheur de talents.

Jérôme Fernandez, invité de 100% Clubs Copier

Jérôme Fernandez explique que des raisons personnelles l'amènent à se rapprocher de la côte basque, et qu'il a l'intention d'ouvrir une académie près de Bayonne. C'est dans ce cadre que le BHB l'a approché, pour lui demander, un peu donnant-donnant, d'intégrer le club. Évidemment, le Girondin aura aussi un œil sur les performances de l'équipe en ProLigue, mais "je ne veux pas avoir de prise de décision ou de pouvoir sur la partie sportive", précise Jérôme Fernandez, donc le frère, Arnaud, a porté les couleurs du club de 2013 à 2017. Le nouveau chef de projet de développement du Billère Handball est revenu sur son rôle dans 100% Clubs ce lundi soir, quelques heures après l'annonce de sa nomination, une interview que vous pouvez réécouter en intégralité.