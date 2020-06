Black Lives Matter - Pour l'ailier US du Limoges CSP Marcus Ginyard, "chacun doit se regarder dans un miroir"

Un immense rassemblement a encore eu lieu ce mercredi devant la Maison Blanche à Washington aux Etats-Unis. Pour protester après la mort de Georges Floyd, un afro-américain étouffé lors d'une interpellation à Minneapolis. Le policier à l'origine de sa mort est maintenant poursuivit pour homicide volontaire. Cette affaire a suscité une vague d'indignation ces derniers jours au pays de la liberté. "C'est une situation très triste. On voit parfois des choses très violentes. Des gens sont blessés. Certains sont tués. Mais il y a beaucoup d'histoire derrière ça" commente le basketteur afro-américain Marcus Ginyard, ailier au Limoges CSP. A ses yeux, cette nouvelle affaire de violence policière sur fond de racisme institutionnel est le fruit pourri de l'histoire de son pays. Et il faut en prendre compte selon le joueur, toujours à Limoges en raison de l'épidémie de coronavirus-Covid 19.

C'est important de comprendre l'histoire pour comprendre ce qui nous arrive

"Ces protestations ont débuté après la mort de gens de couleurs innocentes. Mais c'est une toute petite partie d'un problème très complexe. On doit s'éduquer sur l'histoire américaine. Sur ce qu'il c'est passé depuis des centaines d'années. On ne parle pas seulement de brutalités policières. C'est important de comprendre l'histoire pour comprendre ce qui nous arrive maintenant" poursuit-il. Si pour lui, les manifestations sont indispensables face à un Donald Trump qui "au minimum, donne beaucoup de confiance aux gens racistes", elles ne suffiront pas. "On doit aussi se mobiliser intellectuellement. Pour comprendre exactement les étapes que l'on doit franchir pour atteindre les changements que nous voulons. Sinon, tout le bruit et l'attention que nous avons maintenant, ce sera pour rien" prévient le joueur du Limousin.

Pour ce joueur d'équipe, la solution ne peut-être que collective aux Etats-Unis © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Comprendre quel a pu être notre rôle pour que le système continue de la sorte

A ses yeux, c'est un travail en commun qui doit se faire. "Chacun doit d'abord se regarder dans un miroir. Et se demander ce qu'il peut faire de mieux. Nous devons être plus responsables. Tout le monde. Noirs et blancs. On doit tous être plus éduqués sur comment on en est arrivé là, pour changer la situation. On doit juste comprendre quel a pu être notre rôle pour que le système continue de la sorte. Car on en fait tous partie. Il n'y a pas de solution si tout le monde n'est pas ensemble. J'en suis convaincu. C'est le seul chemin. Tout le monde doit y travailler" exhorte-t-il. Stabilisateur sur les parquets, il l'est aussi dans sa façon de voir les Etats-Unis. Alors qu'il suit de loin ces événements. "C'est difficile. Ma mère, mon frère et ses deux enfants sont à Washington. Je leur téléphone tous les jours. Pour l'instant, tout va bien" glisse t-il d'un français appris sur les bancs de la faculté. Mais l'inquiétude est là. Comme l'espoir de véritables changements.

Hugo Invernizzi et Jerry Boutsiele prennent aussi position

Il ne faut pas juste que les politiques en parlent deux minutes pour faire plaisir à tout le monde et qu'après on les oublie - Hugo Invernizzi

J'espère que ça va vraiment faire bouger les choses - Jerry Boutsiele