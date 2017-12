Saint-Étienne, France

Deux jours après votre titre mondial, vous commencez à réaliser ?

Oui, ça y est, on a fait le tour des médias hier (lundi). On réalise qu'on a fait quelque chose de grand car personne ne nous attendait à ce niveau-là et on est revenu avec une belle médaille d'or. Tout le monde nous a soutenu et ça fait plaisir.

Que vous a dit le président de la République qui vous a reçu à l’Élysée lundi soir ?

Il a dit qu'il était très fier de nous, de ce qu'on avait montré. Il était content que les français aient vibré avec nous. Mais il nous a mis aussi un peu la pression en rappelant qu'il y a l'Euro en France l'an prochain. "Vous savez ce qu'il vous reste à faire" nous a-t-il dit. C'était très agréable ce moment passé avec lui.

Vivez-vous ce titre mondial comme une revanche des JO de Rio où vous avez été blessée ?

Non, c'est pas une revanche du tout. Je suis tellement heureuse d'avoir ce titre de championne du monde. C'est vrai qu' à Rio j'étais déçue au départ parce que je ne suis pas montée sur le podium mais j'ai pu récupérer la médaille d'argent et la vivre comme les filles. C'est du passé et aujourd'hui on pense à cette belle médaille d'or, c'est la première depuis 2003 donc on est heureuse de mettre cette deuxième étoile sur le maillot français.

Quand allez-vous pouvoir revenir à Saint-Étienne ?

Je ne sais pas, j'aimerais revenir rapidement mais on reprend les entraînements le 26 décembre. Cela va être compliqué de passer les fêtes à Saint-Etienne. Je vais essayer de revenir au mois de janvier pour présenter ma médaille aux stéphanois, à mes proches, mes anciens entraineurs. En tout cas, je souhaite remercier les stéphanois pour leur soutien. Cela m'a beaucoup touché

Vous avez quand même quelques jours de repos ?

Oui, aujourd'hui (mardi) nous serons avec les partenaires de la fédération et les derniers médias. Puis après on rentrera chez nous pour faire nos cadeaux de Noël, parce qu'on s'en était pas trop occupé. On passera Noël en famille et on retourne au boulot le 26 décembre.

Il y a votre saison avec votre club de Nantes qui est un objectif

Oui, les matchs reprennent le 30 décembre avec un gros match à Brest. On prend les moments de repos quand ils sont là et sinon on enchaine, je suis contente d'aller retrouver mes copines aussi.

Il n'y a pas trop de fatigue car vous venez d'enchainer neuf matchs en deux semaines ?

En moins de trois semaines, on en a même joué douze avec les trois de préparation. Mais heureusement le staff a joué sur la récupération. De toute façon ces compétitions, c'est de la fatigue mais aussi de la joie et du bonheur. On est tellement fières de ce qu'on a fait, d'avoir porté le maillot français et chanté la Marseillaise sur la première marche du podium.

Votre carrière internationale ne s'arrête pas là ?

Je n'ai pas fait de plan pour la suite. Aujourd'hui je suis contente d'avoir été chercher ce titre mondial. Ensuite, j'espère que l'année prochaine je pourrai aussi me défendre et avoir une place dans cet effectif. Ce n'est pas simple car beaucoup de monde aimerait y être et le mériterait. Il va falloir travailler dur. Je ne me suis pas encore projeté à plus de deux ans. J'ai bientôt 30 ans et on verra la suite de ma carrière.