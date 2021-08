Blessure moins sévère qu'on ne craignait pour le montpelliérain Hugo Descat à Tokyo

Le sélectionneur de l' Equipe de France de handball a annoncé ce lundi matin que l'ailier gauche montpelliérain Hugo Descat restait dans le groupe à Tokyo.

On craignait le pire dimanche matin lorsqu'il s'est arrêté en pleine course et qu'il est sorti du terrain lors du match contre la Norvège. La poche de glace sur l'intérieur de la cuisse droite au niveau des adducteurs et surtout sa tête cachée dans une serviette. Il devait faire des examens dans la foulée.

Le staff de l' Equipe de France ne s'est pas étendu sur le sujet mais les propos sont rassurants " Hugo a une lésion minime des adducteurs, nécessitant soins et repos minimal, la gêne devrait passer " dit-on.

Le montpelliérain a réalisé jusqu'à présent un tournoi olympique quasiment parfait, enchainant les buts sur son aile en seconde mi temps et avec un 100% de réussite aux pénalties. (7 buts contre l' Espagne, avant de sortir , il en était à 5 buts contre la Norvège.)

Il sera certainement mis au repos pour le 1/4 de finale contre le Bahreïn mardi.

Pour l'ailier droit Timothey NGuessan , en revanche c'est terminé, lésion du mollet, il est" remplacé" par Romain Lagarde.

Il y aura au moins un montpelliérain, le capitaine et ailier droit Valentin Porte.