Basket - Pro B : 4.000 places déjà vendues pour le match aller de la finale Boulazac-Nantes

Ce vendredi soir 4000 places étaient déjà vendues pour le match aller de la finale de Pro B au Palio qui peut accueillir 5.200 spectateurs. La rencontre est bien partie pour se jouer à guichet fermé.

Les places pour la match aller de la finale de PRO B au Palio contre Nantes se vendent comme des petits pains ! Ce vendredi soir 4000 places avaient déjà trouvé preneurs. A ce rythme, la rencontre devrait se jouer à guichet fermé lundi soir. Une première dans la saison.

Des nouvelles têtes

Selon Sophie Puybonnieux la responsable de la billetterie du Boulazac Basket Dordogne, cette affiche prestigieuse a fait venir beaucoup de monde qui ne sont pas des habitués du Palio. "C'est vrai qu'en plus de nos abonnés et de nos partenaires habituels, on voit beaucoup de nouvelles têtes à la billetterie depuis quelques temps". Pour elle, c'est certain, le Palio sera complet lundi soir : "A ce rythme on va être complet ce week-end, c'est sûr !" Il faut dire que la Palio ne peut contenir que 5.200 spectateurs, il ne reste donc plus beaucoup de places. "Il ne reste plus que des places en hauteur et dans la grande tribune" explique Sophie.

Pour les malchanceux qui n'auront décroché leur billet pour le Palio lundi soir, il sera toujours toujours de suivre le match sur France Bleu Périgord avec les commentaires de Xavier Dalmont et Thomas Dubiez.

A LIRE AUSSI :

►►► Boulazac affrontera Nantes en finale des playoffs

►►► Play-offs de Pro B : Boulazac en finale après sa deuxième victoire sur Evreux