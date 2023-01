Boulazac Basket Dordogne : Nicolas de Jong met un terme à sa carrière à la fin de la saison

C'est une information France Bleu Périgord, Nicolas de Jong arrête sa carrière de basketteur professionnel à la fin de la saison avec le Boulazac Basket Dordogne. "l'idée a fait son chemin" dans la tête de l'actuel pivot du BBD, âgé de 34 ans. Le joueur évoque des problèmes aux genoux "plus ça va, plus ça grince et c'est la réalité de ma fin de carrière".

"Eviter de faire la saison de trop"

Nicolas de Jong veut arrêter pour éviter de faire "la saison de trop et j'ai l'impression que c'est le bon moment". Le pivot a été excellent mardi dernier face à l'Alliance Sport Alsace "il faut commencer à s'arrêter quand on est encore bon". Son départ a déjà évoqué avec le club l'été dernier mais ils ont souhaité poursuivre cette saison qui sera donc la dernière.

Nicolas de Jong a commencé sa carrière professionnelle en 2008 avec Vichy, il a joué en PRO A avec les clubs de Strasbourg, Antibes, Cholet, Champagne Châlons Reims. Il a joué une première saison avec le BBD entre 2018 et 2019 quand le club périgourdin était en Jeep élite avant de signer avec Pau Lacq-Orthez pour deux saisons. Il est revenu au Boulazac Basket Dordogne en 2021.