Boulazac battu par le leader de Pro B Fos sur Mer 83 à 65

Aucun club ne résiste au leader Fos Sur Mer, qui vient de signer un 11e succès en autant de match. Dernière victime en date, le BBD, battu ce mardi 20 décembre 2016 au Palio sur le score de 83 à 65. Pourtant Boulazac avait réalisé une belle entame de match.

Personne ne résiste au rouleur compresseur du leader Fos Sur Mer. Le BBD pas plus que les autres. Ce mardi soir, au Palio, devant quasiment 4000 spectateurs, Boulazac s'est incliné après avoir réalisé une belle première mi-temps.

Boulazac dans le coup en première mi-temps

A l'image de Jérôme Sanchez, monstrueux dans le premier quart temps, le BBD réussit son début de rencontre et semble tenir la comparaison avec les provençaux. Boulazac mène 15 à 6 avant que les visiteurs ne se réveillent et reviennent après une petite série. Boulazac lutte en défense mais tient et perd le premier quart temps 23 à 21.

La bataille aux rebonds semble plutôt remportée par les locaux durant cette première période. Alors on se prend à rêver d'exploit. D'autant que si le BBD enregistre le retour d'Aurélien Salmon après plusieurs semaines d'absences, ce même BBD se passe des services de son meilleur shooter Anthony Roberson. Un vrai coup dur pour les hommes d'Antoine Michon. Mais Boulazac gagne ce deuxième quart temps et conserve son espoir, 15 à 14 et la mi-temps est sifflée sur le score de 37 à 36 en faveur de Fos.

Retour des vestiaires compliqué pour le BBD

Au retour des vestiaires, Boulazac encaisse un 9-0 dont il ne se relèvera pas. TJ Sapp n'a pas son rayonnement des grands soirs, Aurélien Salmon fait un retour très honorable mais l'absence de Roberson se fait sentir. Le jeu du BBD s’effrite et la rapidité du jeu fosséen complique la donne. Fos Sur Mer redevient dominateur aux rebonds et remporte largement ce troisième quarts temps, 28 à 12. Le tableau d'affichage indique alors 65 à 52 en faveur des visiteurs.

Le quatrième quart temps sera tout en maîtrise du côté du leader qui ne laissera pas Boulazac espérer un retour. Ce dernier quart temps est remporté par Fos sur Mer 18 à 13. Le BBD semble avoir rendu les armes un peu tôt dans cet ultime quart temps et s'incline 83 à 65.

