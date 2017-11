Boulazac qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France

Deuxième victoire en quatre jours pour le Boulazac Basket Dordogne. Ce mardi soir les hommes de Claude Bergeaud se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France de basket en battant Antibes.

Boulazac n'a pas raté son entrée en Coupe de France de basket. Mardi soir, en 32ème de finale, le BBD a battu les Sharks d'Antibes 75 à 73. Ce duel entre équipes de Pro A a tourné en faveur de Boulazacois courageux et concernés. Si à la mi-temps les hommes de Claude Bergeaud étaient menés d'un petit point (40-41) ils ont su trouver plus de jeu intérieur. Darnell Jackson a montré une meilleure image de lui-même en deuxième partie de match. Antibes, privé de deux joueurs, a eu la possibilité de gagner en fin de match, mais finalement c'est Boulazac qui jouera les 16eme le 23 janvier prochain.

Souder les équipes

"C'est un match qu'on ne devait pas prendre à la légère et qu'on devait passer ce premier tour. Cette aventure de la Coupe de France permet de souder les équipes. C'est bien de gagner et d'avoir de la confiance avant le derby face au CSP," confiait Jerôme Sanchez après la rencontre. "Il fallait essayer de reproduire le même engagement que celui qu'on a eu contre Le Portel. Il faut qu'on trouve un meilleur équilibre dans le match au niveau des tirs. La Coupe de France c'est bien mais Limoges ça va être une autre aventure dans d'autres conditions. Ça va être au-dessus de ce qu'on vient de vivre," a de son côté noté l'entraîneur Claude Bergeaud. De son côté, le CSP a été éliminé par Hyères-Toulon (50-80). Rendez-vous à 17h30 au Palio samedi 11 novembre pour vivre en direct la rencontre entre Boulazac et Limoges sur France Bleu Périgord et francebleu.fr.

> Retrouvez ici les statistiques du match