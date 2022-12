Boulazac signe une victoire appliquée face à Saint Vallier

Ce samedi 10 décembre 2022, le Boulazac Basket Dordogne recevait Saint-Vallier pour le compte de la 9ème journée de Pro B. Au Palio, le coup d'envoi du match fut avancé à 18h00, pour permettre au public de suivre, ensuite, le quart de finale France-Angleterre en Coupe du Monde de football. Ce n'était pas la plus grande affluence, ce soir, au Palio, mais les supporters ont eu raison de venir, car ils ont assisté à un bon match et à une belle prestation du BBD.

ⓘ Publicité

Boulazac a proposé une belle défense face à St Vallier

Saint Vallier ouvre le score par un shoot primé signé Ferguson, la réplique à 3 points vient de Nic Moore. Les acteurs du match sont adroits durant cette première mi-temps et un panier primé fait souvent place à un autre en réponse. Boulazac a du mal à contrôler les drômois et perd le 1er quart temps, 23 à 18. Dans le 2ème quart temps, mais aussi au retour des vestiaires, le Boulazac Basket Dordogne se montre plus performant en défense. Il retrouve cette rigueur défensive qui a fait défaut à Quimper et cette semaine à Lille, en Leaders Cup. Boulazac remporte le 2ème quart temps 23 à 15 et file aux vestiaires avec un maigre avantage de 41 à 38.

Pas de trou d'air chez les boulazacois

C'est un match avec une prestation constante que le BBD va réaliser ce soir au Palio. Bathiste Tchouaffé a la main chaude et réussit 3 paniers primés coup sur coup. Mais côté St Vallier, Forcada n'est pas en reste et offre lui aussi un beau festival offensif et une belle réussite dans les tirs primés. Tchouaffé sort en début de 4ème quart temps pris par les fautes. C'est le moment que choisi Nic Moore pour briller et faire un écart de dix points que le BBD conservera jusqu'au bout, sans trop trembler en fin de rencontre. Boulazac s'impose 85 à 74. Statistiques du match site LNB .

Le Boulazac Basket Dordogne jouera vendredi 16 décembre 2022 à Nantes, pour la 10ème journée de Pro B.