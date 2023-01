Bourg de Péage Drôme handball : le couperet tombera cette semaine

Chaque jour qui passe est un risque supplémentaire pour les dirigeants du Bourg-de-Péage Drôme Handball. Un mois après le dépôt de bilan de la SAS, le club professionnel de première division, c'est maintenant l'association qui s'attend à devoir se mettre en liquidation judiciaire, devant le montant des dettes, même si aucune décision n'a été prise à l'issue du conseil d'administration ce lundi 9 janvier.

"On se dit qu'on devrait peut-être faire face à cette liquidation, c'est complètement horrible, donc on se laisse deux jours, en espérant qu'une société viendra nous sauver", dit Cathy Carvalho, la présidente. Mais le miracle semble compliqué car plusieurs sources évoquent des dettes énormes, à plusieurs centaines de milliers d'euros. "Ce n'est pas la dernière année qui a changé grand chose, le mal était fait. Ça me fait mal pour ce club, j'y suis depuis 48 ans, et là je vois les parents, les bénévoles qui se posent plein de questions", ajoute Éric Josserand, autre membre du CA.

Cathy Carvalho assure qu'une décision sera prise dans la semaine et communiquée aux licenciés. Un autre club, récemment créé, est actuellement au travail pour prendre le relais en cas de liquidation. Il faudrait alors transférer les licences vers cette nouvelle structure, ce qui permettrait aux 250 licenciés de continuer les entraînements et les matchs.