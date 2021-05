Bourges Basket en demi-finale de la Ligue féminine : "On ne vit que pour aller à la conquête des titres"

"C'est une grosse échéance qui nous attend", assure Agnès St-Gès, la présidente des Tangos Bourges Basket. Le club participe ce jeudi 13 mai au Final Four de la Ligue féminine. L'événement a lieu pour la première fois au Prado de Bourges. À 17h, Basket Landes joue contre Lyon Asvel. Et à 20h, ce sera au tour des Berrichonnes de fouler le parquet pour affronter Lattes Montpellier. Objectif : se qualifier pour la finale samedi 15 mai et espérer décrocher le titre de championnes de France.

"On ne vit que pour aller à la conquête des titres", insiste la présidente du Bourges Basket. Elle explique être impatiente de retrouver Lattes Montpellier, équipe battue par les Berruyères à deux reprises en Ligue féminine mais qui a remporté leur rencontre en Coupe de France cette saison.

Il va falloir être dans le rythme dès les premières minutes et montrer notre agressivité, notre combativité

Pour clôturer une très belle saison (20 victoires en 22 rencontres), les Berruyeres espèrent donc décrocher le titre. "Nos filles ont fait une saison remarquable en championnat, mais ce dont on se rappelle surtout, ce sont les titres, donc c'est bien le titre que l'on veut aller chercher, explique Agnès St-Ges. L'envie et la détermination, les joueuses les ont. Ce sont des professionnelles, elles travaillent toute la saison pour pouvoir vivre des moments comme celui qu'on va vivre ce jeudi soir".

À cause de l'épidémie, l'équipe n'a pas joué depuis un mois. "C'est un inconvénient dans le sens où il va falloir être dans le rythme dès les premières minutes et montrer notre agressivité, notre combativité", estime-t-elle. Le match se jouera à huis clos. "C'est très frustrant pour nous de devoir vivre cette saison sans notre public, quand on sait que nos fans, nos abonnés, nos partenaires, c'est notre sixième joueur sur le terrain, regrette la présidente des Tangos. Donc la frustration est bien là, mais à nous d'aller chercher tout ce qu'on peut mettre sur le terrain".

La crise sanitaire a également des répercussions économiques sur les clubs sportifs. "On a une chance extraordinaire d'être en France, estime Agnès St-Ges. Toutes les aides qui ont été mises en place par le gouvernement nous ont permis de passer cette année, pas sereinement mais le mieux possible. Nos grosses inquiétudes sont pour les saisons à venir, puisqu'on avait déjà perdu en début de saison 20% de nos partenaires et abonnés. Et malheureusement, si la situation sanitaire n'est pas plus éclaircie, les gens ne reprendront pas ni leurs abonnements, ni leurs partenariats en septembre".