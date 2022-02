Bourges Basket : le format des phases finales de l'Eurocoupe est modifié, ce sera un Final Four

Le Covid perturbe l'organisation des demi-finales et de la finale de l'Eurocoupe de basket. La Fiba annonce que les phases finales auront lieu sous forme de Final Four.

Un changement dans l'organisation des phases finales de l'Eurocoupe féminine de basket. À cause du Covid, la Fiba (Fédération internationale de basket) annonce une modification pour les demi-finales et la finale de la petite Coupe d'Europe.

Décision prise en raison des nombreux reports qui ont dû avoir lieu à cause de l'épidémie : l'Eurocoupe a pris un mois de retard sur son calendrier. Pour éviter les risques liés à de nouveaux déplacements des équipes, les phases finales auront donc lieu sur trois jours.

Un mois de retard dans la compétition à cause du Covid

Ce ne sera donc pas des play-off avec des matchs aller et retour, mais un Final Four. Les demi-finales et la finale se dérouleront au même endroit, entre le 5 et le 7 avril. Le lieu retenu n'a pas encore été dévoilé.

Pour se qualifier pour ce Final Four, il faudra d'abord passer les huitièmes et les quarts de finale. Les Tangos de Bourges se déplacent à Athènes le 23 février pour affronter l'Olympiakos en match aller. Le match retour se jouera au Prado le 2 mars.

Si les Berruyères sont qualifiées pour la suite de la compétition, la Fiba propose deux options pour les quarts de finale : soit le match aller le 10 mars et le retour le 17 mars, soit l'aller le 15 mars et le retour le 18 mars.