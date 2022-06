Bourges basket : les Tango annoncent deux nouvelles recrues pour la saison prochaine

Le club berruyer dévoile une partie de son casting pour la saison 2022-2023. Kayla Alexander et Ornella Bankolé rejoignent les Tango.

La salle du Prado remplie pour le deuxième match des finales du championnat entre Bourges et l'ASVEL, le 31 mai 2022.

Des renforts chez les Tango ! Le club berruyer annonce l'arrivée de deux nouvelles recrues pour compenser le départ d'Iliana Rupert, Kristen Mann, Isabelle Yacoubou ou Elin Eldebrink. Et ce sont des recrues de choc qui vont débarquer à Bourges la saison prochaine !

Kayla Alexander fait son retour à Bourges

Cinq ans après avoir quitté Bourges, Kayla Alexander va retrouver le club berrichon à la rentrée. La Canadienne âgée de 31 ans quitte le club lyonnais de l'ASVEL, avec lequel elle a disputé les finales des play-offs brillamment remportées par les Berruyères début juin. Elle s'était d'ailleurs illustrée lors de ces rencontres. Avec son club lyonnais, elle cumulait 16 points et 9 rebonds de moyenne.

"Très adroite près du cercle, intense au rebond et capable de dissuader ses adversaires, Kayla Alexander devrait être le point d'ancrage de la raquette du Tango Bourges Basket version 2022-2023", se réjouit le club sur son site. Avant son passage à Bourges pendant la saison 2016-2017, l'intérieure canadienne avait passé plusieurs années dans le championnat russe. Elle a également joué avec quatre clubs américains en WNBA.

Kayla Alexander portant le maillot de son dernier ancien club, l'ASVEL. © Maxppp - Maxime JEGAT/PHOTOPQR/LE PROGRES/MAXPPP

Ornella Bakolé, dans le 5 majeur de la LFB cette saison

À 24 ans, la jeune femme vient d'être nommée dans le 5 majeur de la Ligue féminine de basket cette saison. Née à Auxerre, cette ailière formée à l'INSEP est passée par Calais et Lattes Montpellier. Elle a ensuite rejoint le club de Roche Vendée où elle a passé deux ans, et où elle a été désignée meilleure marqueuse de l'équipe (15 points par match) et meilleure rebondeuse (6 par match) cette saison.

Internationale française et grande amie d'Alix Duchet, Ornella Bankolé est une spécialiste du un contre un, du tir extérieur. "Elle amène de la vitesse sur les ailes, explique le club berruyer. Un autre atout de poids pour la saison prochaine".