Bourges Basket : Les tangos défient au Prado les championnes d'Euroligue pour remporter la Supercoupe

Le retour du Basket au Prado de Bourges ce soir (mardi 18/10) : les Tangos accueillent les Hongroises de Sopron pour la Supercoupe. Un match mi-gala mi-compétition opposant le vainqueur de l'Eurocoupe (Bourges) à celui de l'Euroligue (Sopron). Les berruyères viennent de remporter le tournoi amical de Clermont-Ferrand ce week-end. De bonne augure alors que l'équipe a été largement remaniée et que les automatismes sont à créer. Le vainqueur sera le super champion d'europe ! Un titre bien sûr tout honorifique mais qui a son importance. D'autant qu'il s'agit du premier match officiel de cette saison 2022-2023 pour le Bourges Basket. L'occasion de roder un effectif de choix qui compte quatre recrues majeures : la lettonne Anete Steinberga, la canadienne Kayla Alexander, la française Ornella Bankollé, sans oublier la meneuse Yvonne Anderson (américano-serbe). Du renfort de première catégorie pour les 6 joueuses restantes de la saison passée toutes internationales ou anciennes internationales françaises : les très expérimentées Élodie Godin (capitaine du Bourges Basket qui dispute sa dernière saison), Sarah Michel (capitaine de l'équipe de France), Endy Miyem (235 sélections en bleu) jointes à la jeunesse prometteuse de Laëtitia Guapo (championne du monde 3x3 cet été et prix Alain Gilles de meilleur basketteur/se, hommes et femmes confondues, de l'année en France, la "guêpe" succède ainsi à Nicolas Batum), Alix Duchet (toujours blessée en ce début de saison) et Pauline Astier.

Un Prado rempli ?

Un effectif redoutable à la défense serrée et qui offre d'intéressantes possibilités de varier les menaces en attaque (Kayla Alexander et Ornella Bankollé par exemple ont fini dans le Top 5des meilleures marqueuses de LFB la saison dernière). Sur le papier Bourges a les moyens de faire très mal cette saison. Reste à confirmer sur le parquet pourquoi pas dès ce soir face à Sopron. Attention cependant les championnes d'europe ne sont pas là par hasard et comptent aussi sur de belles valeurs défensives emmnées notamment par l'américaine Brittney Sykes, l'américano-serbe Jelena Brooks ou encore la pivot hongroise Bernadett Hatar, un des plus grandes joueuses en activité (2.08m).

C'est sur les berruyères auront besoin du soutien de leur public ça tombe bien il devrait être nombreux. Au moins, 4.000 spectateurs sont attendus. Bourges / Sopron c'est au Prado, à 20H00.