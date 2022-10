Bourges Basket : À Paris, les Tangos s'imposent 76-68 face à Basket Landes dans le "match des champions"

Deux matchs et déjà 2 trophées de plus sur les étagères du Bourges Basket ! Après la Supercoupe d'Europe mardi face à Sopron c'est le "match des champions" qui tombe dans l'escarcelle des berruyères. On rappelle que ce match, joué à La Halle Carpentier à Paris, opposait les championnes de France en titre, Bourges, aux vainqueurs de la Coupe de France en titre, Basket Landes. Et c'est Bourges qui s'est imposé face aux landaises 76-68.

ⓘ Publicité

Bourges attaque fort et gère son avance

Les tangos de Bourges qui sont arrivées mortes de faim dans cette rencontre et ont capitalisé sur une entame de match canon pour arriver en patronnes à la fin du premier quart-temps avec 8 points d'avance (24-16).

Par la suite les débats se sont un peu plus équilibrés entre les 2 équipes Basket Landes bataillant et Bourges gérant son avance. Côté landais, Céline Dumerc, discrète en première mi-temps, a mis un coup d'accélérateur en seconde et sonné la révolte épaulant la franco-serbe Lidija Turcinovic très adroite dans cette rencontre et auteure de 14 points. Les joueuses de Mont-de-Marsan sont même revenues à 5 points dans le 3e quart-temps. Mais Bourges a réagi en patron, repoussant les assauts landais et recreusant l'écart pour arriver avec 9 points à la fin du 3e quart-temps. Les berruyères qui ne sont pas arrêtées là ! Très agressives à l'entame du 4e quart-temps, en attaque comme en défense, les tangos creusent un écart montant à 19 points (74-55). Un écart dont leurs adversaires ne se remettront pas. Bourges gère la fin de match et Basket Landes avec un ultime panier au buzzer vient mourir à 8 points des tangos. Score final : 76-68.

Complémentarité entre "nouvelles" et "anciennes" tangos

Expérience très positive donc pour le Bourges Basket qui forge dans ce nouveau succès une belle confiance et des automatismes. Le groupe en effet, malgré un noyau solide d'anciennes, a connu d'importants changements mais la mayonnaise semble bien prendre. Témoin cette feuille de match ou tout le clan Tango brille, à commencer par la jeune meneuse Pauline Astier, sacrée "MVP" meilleure joueuse de la rencontre, avec 12 points 1 rebond et 4 passes décisives. Mais c'est bien une recrue de l'intersaison la lettone Anete Steinberga qui termine meilleure scoreuse côté Bourges avec 16 points, juste devant Laetitia Guapo, 14 points et 12 Pour Kayla Alexander. Bref un ballon et une marque bien partagée. Tous les signaux sont au vert pour les berruyères qui vont attaquer leurs saisons d'Euroligue et de Ligue féminine la semaine prochaine.

C'est avec l'Euroligue et la réception et la réception de l'Olympiakos au Prado, mercredi 26 à 20h que Bourges ouvre le bal. Le premier match de Ligue féminine (le championnat de France) ce sera un déplacement chez la Roche Vendée vendredi 29 à 20h.