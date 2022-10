Bourges Basket : Les Tangos remportent la Supercoupe d'Europe face à Sopron 65-44

Les tangos de Bourges ne pouvaient pas rêver d'une meilleure entame de saison ! Ce mardi soir, dans une ambiance de folie au Prado, les berruyères ont largement dominé les hongroises de Sopron pour remporter la Supercoupe d'Europe 65 à 44 ! Chaque année depuis 2009 ce trophée, joué sur un match, oppose le vainqueur de l'Euroligue (Sopron) au vainqueur de l'Eurocoupe (Bourges).

ⓘ Publicité

Des berruyères performantes des deux côtés du terrain

Bien sûr il ne s'agit que d'un début de saison et d'un match opposant deux équipes aux effectifs fortement remaniés mais c'est justement un excellent test de forme. Et les Berruyères ont répondu présent notamment la recrue canadienne Kayla Alexander sacrée meilleure joueuse de la rencontre avec ses 20 points et 11 rebonds, tandis que Laetitia Guapo, berruyère depuis déjà 2 saisons, noircit aussi la feuille de marque avec 16 points 6 rebonds en seulement 23 minutes. Mais au delà des statistiques c'est bien en équipe que les basketteuses de Bourges se sont imposées faisant bien tourner le ballon (21 passes décisives) tout en étouffant leurs adversaires d'un soir, en panne de réussite ( 25% de réussite au shot), bien gênées, c'est vrai, par la défense tango.

Et maintenant, le "match des champions"

Déjà vainqueur du tournoi amical de Clermont-Ferrand ce week-end, l'équipe d'Olivier Lafargue confirme sa bonne forme du moment et engrange de la confiance avant un nouveau match de gala dès vendredi prochain (21/10). À la Halle Carpentier, à Paris, Bourges affrontera Basket Landes dans le "match des champions" (coup d'envoi 20h30 à vivre sur France Bleu Berry). Une nouvelle rencontre de suprématie - nationale cette fois - entre vainqueurs de la saison passée et aussi une revanche à prendre. En effet, les berruyères championnes de France défieront Basket Landes, vainqueur de la Coupe de France. Un trophée justement conquis par les landaises face aux berrichonnes.

Là encore, il s'agira d'affiner un peu plus les automatismes face à un adversaire de haut niveau avant le début des compétitions officielles. Ce sera le mercredi 26 octobre en euroligue avec la réception de l'Olympiakos Le Pirée et le 29 en championnat de France (Ligue féminine de basket - LFB) avec un déplacement chez La Roche Vendée.