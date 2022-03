Le Final 4 de l'Eurocoupe féminine de basket se jouera à Bourges

La Fédération internationale de basket confirme ce mercredi que le Final Four de l'Eurocoupe féminine se déroulera au Prado de Bourges. Les Tangos, qualifiées pour cette phase finale, joueront donc à domicile.

Un Final 4 pour Bourges ! Les demi-finales et la finale de l'Eurocoupe féminine de basket, la petite coupe d'Europe, se joueront au Prado de Bourges les 5 et 7 avril, a annoncé ce mercredi la Fiba, Fédération internationale de basket. Les Tangos affronteront sur leur terrain, en demi-finale, le club turc de Galatasaray. L'autre demie oppose Mersin, autre club turc, aux Italiennes de Venise. Les demies se joueront le mardi 5 avril, le match pour la 3ème place et la finale le jeudi 7 avril.

Le club indique qu'il communiquera "très prochainement" les informations concernant la billetterie. "On va pouvoir mettre notre équipe dans les meilleures conditions pour tenter de remporter une nouvelle Coupe d’Europe, devant notre public, il faut que cela soit une grande fête" a réagi sur le site du club Agnès Saint-Gès, la présidente directrice générale du Tango Bourges Basket.