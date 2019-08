Bourges : l'heure de la reprise a sonné pour les Tango

L'entrainement a repris depuis lundi pour les basketteuses de Bourges. Marissa Coleman et Ana Dabovic devraient arriver la semaine prochaine mais les trois autres recrues (Isabelle Yacoubou, la meneuse Suédoise Elin Eldebrink, et Alexia Dubié) sont bien là.

Bourges, France

Alexia Dubié... ce nom ne vous dit sans doute rien : il s'agit en fait d'Alexia Plagnard, en provenance de Basket Landes, qui vient de se marier et portera donc un nouveau nom sur son maillot au poste de deuxième meneuse : " Dubié, c'est ça. Je me suis mariée en juin et je suis très fière de porter ce nom pour la première fois sur mon maillot. Cette nouvelle saison, c'est un peu celle du renouveau pour moi. Je me marie, j'arrive à Bourges après cinq années à Basket Landes et une saison 2018 marquée par les blessures. Mais aujourd'hui, tout va très bien. J'avais d'ailleurs repris la compétition dès la fin de saison l'année dernière. Ici, les installations sont vraiment au top, je me sens en confiance. En plus, je retrouve Oliv (NDLR : le coach, Olivier Lafargue) avec qui j'ai déjà passé trois saisons à Mont de Marsan. J'espère que je serai au top ! "

Alexia Plagnard s'est mariée en Juin et s'appelle désormais Dubié. © Radio France - Michel Benoit

Les Tango compteront notamment cette année sur l'expérience d'Isabelle Yacoubou, 33 ans, 146 sélections en équipe de France, de retour comme pivot après 10 ans en Italie... Un retour au plus haut niveau après un événement personnel.

Isabelle Yacoubou, l'une des cinq nouvelles recrues des Tango de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La jeune femme a accouché il y a 5 mois et doit donc travailler pour retrouver le plus haut niveau : " C'est une petite fille, elle s'appelle Lina. J'ai été arrêtée très longtemps et je dois donc quasiment tout reprendre à zéro. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, mais les progrès sont là et c'est ce que j'aime. Je suis donc confiante. Ma priorité, c'est de maigrir. Je dois encore perdre une dizaine de kilos. Je fais tout pour cela. " Les Tango vont disputer sept matchs amicaux avant la reprise du championnat contre Lyon, le 5 octobre à Paris. Premier match amical le 8 septembre contre Montpellier à Neuville au bois, dans le Loiret.