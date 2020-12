Bourges : le parquet du Prado retenu pour accueillir les matchs de l'Euroleague !

La très belle salle du Palais des Sports du Prado à Bourges a visiblement séduit les instances internationales du basket. Ce vendredi soir, la FIBA a annoncé que Bourges qui avait fait acte des candidature, sera un des quatre sites pour accueillir la deuxième phase (* "Hub") de l'Euroleague, avec Prague en République Tchèque, Salamanque en Espagne et Schio en Italie. Le Prado est retenu pour les rencontres du groupe D avec les équipes du Tango Bourges Basket, Basket Landes, les Turques du Galatasaray et l'équipe de Sopron en Hongrie. Les matchs seront disputés du 18 au 24 janvier prochain. Pour les berruyères, l'objectif, c'est bien sûr une qualification pour les quarts de finales.

Après l'annonce du choix de Bourges pour le second "hub" de l'Euroleague, Agnès ST Ges, Présidente Directrice Générale du Tango Bourges Basket a réagi : « C’est une réelle satisfaction que de pouvoir organiser une partie de cette compétition inédite. Il était indispensable pour nous de candidater par respect pour notre public, nos abonnés, nos partenaires qui nous suivent, et par respect pour l’histoire du club. Jouer dans notre Palais des Sports du Prado, c’est également un moyen de se donner toutes les chances d’atteindre nos objectifs sportifs. Maintenant, nous espérons que la situation sanitaire nous permettra d’accueillir à minima nos partenaires et abonnés pour pouvoir profiter ensemble de ce moment, et encourager cette belle équipe. »

*Qu’est ce qu’un « hub » ?

"Pour garantir la santé et la sécurité des joueuses, coachs et officiels, mais aussi l’équité et la bonne organisation de la compétition, le format de l’EuroLeague a été modifié courant septembre et est organisée en « hubs ». Chaque groupe disputera sa saison régulière dans deux « hubs », des lieux uniques où les équipes seront regroupés, et avec spectateurs selon les mesures sanitaires locales.Les deux premiers clubs de chaque groupe seront ensuite qualifiés pour les quarts de finale qui auront lieu dans un nouveau « hub », sur un seul et même lieu, du 14 au 23 mars 2021 "