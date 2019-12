Bourges : les basketteuses tricolores affronteront notamment l'Australie en tournoi de qualification olympique

Bourges, France

Les françaises devront notamment affronter les Australiennes et les Brésiliennes. Bourges est l'une des quatre villes organisatrices, avec Ostende (en Belgique), Belgrade (Serbie), et Foshan (en Chine). 16 équipes sont en lice : quatre par ville, et 10 seront qualifiées... L'antre des Tango de Bourges est sans doute la plus belle arène en France pour le basket féminin. Il était donc logique que le prado soit retenu pour ce tournoi de qualification olympique, même si Nathalie Bonnefoy, adjointe aux sports à la ville de Bourges, a un petit regret à l'issue du tirage au sort : " On ne verra pas les américaines à Bourges. Mais l'Australie, le Brésil et Porto-Rico, c'est quand même pas mal."

Nathalie Bonnefoy, adjointe au maire de Bourges, chargée des sports. © Radio France - Michel Benoit

Les américaines joueront à Belgrade. Les Australiennes seront sans doute les plus redoutables adversaires pour les françaises. Une poule relevée et qui devrait donc attirer du public : le prado compte 5027 places assises. La mairie met de l'argent pour organiser ce tournoi mais estime l'investissement rentable : " Le budget de ce tournoi est de 1,2 million d'euros. La ville met environ 250.000 euros. Un euro investi rapporte quatre euros rien qu'en hébergement et restauration sur le territoire, détaille Nathalie Bonnefoy. Le maire m'avait donné pour mission de décrocher cinq ou six événements majeurs sur Bourges. Contrat rempli. En janvier, nous aurons les championnats de France de Taekwondo ; en février, ce tournoi de qualification olympique, en mars, nous aurons un France Angleterre en rugby moins de 18 ans. Avril, les championnats de France de Karaté ; au mois de mai un rassemblement international de motos, et en août on espère décrocher un championnat de France de cyclisme sur piste, dans notre vélodrome au Creps."

Le vélodrome du Creps à Bourges © Radio France - Michel Benoit

La ville de Bourges veut développer son image internationale en vue des jeux olympiques de Paris. Les installations du Creps et le prado, dont la rénovation et l'agrandissement ont tout de même coûté 16 millions d'euros, pourraient convaincre certaines fédérations de venir préparer ces jeux à Bourges. Mais avant cela, la ville doit décrocher le label "Terre de jeux".