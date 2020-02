Bourges : les supporters des basketteuses tricolores seront au rendez-vous

Bourges, France

Bourges accueille l'un des quatre tournois qualificatifs mondiaux. La France affrontera l'Australie jeudi soir, le Brésil samedi soir et dimanche Porto Rico. Seules, trois des quatre équipes seront qualifiées pour Tokyo. Les supporters des Tango seront renforcés par les supporters du Kop France Basket, un kop qui n'existe que depuis deux ans et dont ce sera le premier match féminin : " On a fait trois ou quatre matches avec les masculins, précise Jérémie Cozzi, président du Kop France Basket, mais ce sera la première fois qu'on encouragera l'équipe féminine. Et c'est tout un symbole que cela se passe à Bourges, l'antre du basket féminin en France. On devrait être environ quatre-vingts à entonner les chansons et à mettre une ambiance de fou pour que les filles se qualifient."

Le Kop France Basket donnera de la voix pour les trois matches - Kop France Basket

Lundi soir, l'équipe de France est allée à la rencontre des supporters à l'hôtel de ville de Bourges : près de 300 personnes les attendaient. Parmi elles, Colette Fardeau, présidente du club de supporters " Allez Tango " et ses amies : " On sera en tricolore évidemment. On est content de revoir des anciennes joueuses de Bourges, comme Endy Miyem, ou Marine Johannes On veut aussi rendre hommage à l'Australie avec ces incendies qu'ils ont subis. Je suis pas trop inquiète, mais faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué."

Plusieurs centaines de Berruyers ont salué l'équipe de France à l'hôtel de ville de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Pour Annie, on sera rapidement fixé : " On commence par l'Australie, c'est sans doute l'équipe la plus forte. Si on gagne, on aura fait une bonne partie du chemin. " Quant à Jocelyne, fervente supporter de Bourges depuis des années, elle s'interroge : " J'espère que le public du Prado sera à la hauteur. A Nantes, l'équipe de France avait été portée par le public, lors d'un précédent tournoi. J'espère qu'on sera bon aussi. C'est pas toujours facile de dérider les spectateurs du Prado. Il faudra vraiment qu'on porte nos joueuses, mais on devrait passer puisqu'il y aura trois qualifiées sur les quatre." Le Prado qui n'est pas encore plein : il reste encore des places pour les matches, notamment jeudi et dimanche... sur le site de la fédération française de Basket.