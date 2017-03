Bourges : les Tango attendent Koursk de pied ferme

Le Prado de Bourges devrait faire le plein ce vendredi soir : les Tangos reçoivent les Russes de Koursk, match retour des 1/4 de finale d'Euroligue de basket. Les Berruyères doivent gagner pour ne pas être éliminées.

Les basketteuses de Bourges s'étaient inclinées, mardi en Russie, 76 à 71 au terme d'un excellent match. Les Tango avaient même mené une bonne partie de la rencontre, face à l'une des deux meilleures équipes européennes. Et cela malgré l'absence de deux joueuses cadres , blessées en championnat : Sara Chevaugeon et Clarissa Dos Santos. Une victoire à domicile est donc tout à fait possible, même si les Russes ne se laisseront pas facilement surprendre. Le président, Pierre Fosset, voudrait y croire, même si le secteur intérieur de Koursk lui fait peur "Ce sont vraiment des grandes, et on aura du mal à rivaliser". Quoiqu'il en soit, le président reste serein. L'objectif est atteint pour Bourges avec ces quarts de finale. "On fait partie des huit meilleures équipes européennes, malgré un budget bien en-deça de certains clubs. On jouera à fond pour faire une belle à Koursk". Le président Fosset qui n'a pas de regret de n'avoir pas recruté de joker médical cette année, alors que les blessures continuent de miner l'effectif. "On avait démarré la saison avec un gros effectif de 11 joueuses, et on ne pouvait pas savoir que la série noire des blessées se poursuivrait, et puis vous savez, un joker médical, quand il arrive tard, on n'est pas sûr qu'il apporte énormément à l'équipe, la preuve avec Murphy que nous avions embauchée l'an dernier, sans résultat probant !"

Diandra Tchatchouang, opérée d'un kyste au genou fin janvier, devrait reprendre la compétition la semaine prochaine. © Radio France - Michel Benoit

Pour Diandra Tchatchouang, les berruyères ont prouvé leur potentiel mardi en Russie : ça aurait pu passer, une victoire à domicile est donc possible mais il faudra neutraliser l'américaine Nneka Ogwumike. Plus difficile à faire qu'à dire. C'est l'une des meilleures joueuses au monde. Diandra Tchatchouang devrait reprendre la compétition la semaine prochaine, après avoir été opérée fin janvier d'un kyste à un genou. "Le chirurgien a donné son feu vert" se réjouit la joueuse. Contre Koursk, les Berruyères pourront compter sur leur capitaine Johannah Leedham qui revient à son meilleure niveau après une blessure, elle aussi. La britannique a joué près de 30 minutes à Koursk mardi. Sa hargne et son énergie, mais aussi le public du Prado, pourraient porter les Tango ce vendredi soir. En cas de victoire, le Bourges Basket jouera une belle à Koursk mardi prochain.