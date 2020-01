Bourges : les Tango en quarts de finale d'Euroligue de basket feminin

Bourges, France

Les Berruyères ont montré un très beau collectif et une défense solide. La canadienne Natalie Achonwa est la meilleure marqueuse avec 19 points.

Iliana Rupert et ses coéquipières ont chauffé le prado et ses 3725 spectateurs à l'issue de la rencontre. © Radio France - Michel Benoit

Les Tangos qui entrent dans le dur de la saison maintenant.

Natalie Achonwa, meilleure marqueuse de Bourges, contre Braine © Radio France - Michel Benoit

Pas question de relâcher la pression sur les prochains matches : le but, c'est d'accrocher la 3éme place de la poule en allant battre les Russes d'Orenbourg : " Ca fait plaisir d'avoir ce ticket pour les quarts se félicite Iliana Rupert, la jeune intérieure de Bourges. Mais ce n'est pas terminé, il faut continuer pour être dans la meilleure position possible pour la suite de la compétition et il faut donc accrocher cette troisième place. Une fois qu'on met de l'énergie en défense, ça nous porte en attaque et on produit du beau basket. On a vraiment passé des gros plaiers en défense. On l'a vu sur ce match, mais aussi dimanche dernier contre Lyon. On est vraiment un bloc. C'est le plus important. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à faire cela maintenant alors que certaines filels sont fatiguées. J'espère que ça tiendra jusqu'à la fin de la saison. C'est le but."

Les Tango de Bourges poursuivent une saison qui pourrait les rendre très fières d'elles. © Radio France - Michel Benoit

En 25 participations, c'est la 24éme qualification de Bourges pour les quarts de finale d'Euroligue... raison de plus pour ne rien lâcher et aller chercher cette 3eme place de poule : " C'était important de gagner ce soir pour accrocher cette qualif mais aussi dans l'optique de finir à la meilleure place, analyse Olivier Lafargue, coach des Tango. On ne peut pas laisser filer de matches. Je ne peux que féliciter les filles. Ce n'est jamais facile quand tu sors d'une grosse performance, de rééditer. C'est ce qu'on a fait ce soir. Derrière, ça a été plutôt très bien dans l'aspect défensif sur les trois derniers quarts-temps. Maintenant, à nous de garder cette envie pour continuer d'avancer et aller chercher cette troisième place à Orenbourg." Retour en championnat samedi pour les Berruyères qui se déplacent à Roche Vendée.