Bourges : les Tango en quête de rebond face à Prague

Mais les basketteuses de Bourges ne sont pas au mieux depuis le début de l'année. Elles ont perdu au Prado dimanche contre Lyon et sont en quête de rachat. Une victoire leur permettrait de se relancer et de conforter leur classement en Euroligue.... Un début d'année chaotique pour les filles de Bourges, mais il n'y a pas le feu à la maison. Les filles ont affronté de grosses équipes, se console le coach qui a noté de belles choses également et une envie de se battre toujours intacte. Olivier Lafargue aborde donc cette rencontre avec de vraies ambitions. : " Quand on a perdu là-bas (88 à 80), on se disait qu'on avait limité l'écart en espérant les battre à la maison et récupérer un pointaverage favorable qui pourrait nous placer vraiment très bien en Euroligue. On sait que c'est un match important."

Olivier Lafargue, le coach berruyer, veut se montrer confiant contre Prague © Radio France - Michel Benoit

Les Pragoises, deuxième en Euroligue à égalité avec Bourges, ne sont pas au mieux non plus. Elles restent sur deux défaites. Si les berruyères gagnent, elles consolident leur 2eme place en Euroligue. Pas de place pour la gamberge et le doute, estime Olivier Lafargue : " On préfère parler de lâcher prise. Faut pas que les filles se posent trop de questions et qu'elles réfléchissent au résultat, à la finalité d'un tir. Il faut qu'elles prennent les tirs ouverts en rythme et pensent à comment faire les choses. "

La prado de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Pour la capitaine, Elodie Godin, la clef du match sera d'opposer une défense de fer durant 40 minutes : " Prague est une équipe très athlétique, très percutante à l'intérieur. Maintenant, elles n'ont pas beaucoup de rotation et ce sera à nous d'essayer de les épuiser." Les filles de Bourges comptent évidemment sur le public berruyer pour les porter. Bourges-Prague sur France Bleu Berry à partir de 20H00.