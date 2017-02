Bourges : les Tango à la recherche des talents de demain

Le club de Bourges va tester d'ici mi-avril une vingtaine de jeunes joueuses. Trois ou quatre rejoindront son centre de formation pour intégrer peut-être dans quelques années l'équipe professionnelle.

Le club de Basket de Bourges a reçu environ quatre-vingts demandes. Seules une vingtaine de jeunes filles ont été convoquées pour ces tests qui s'organiseront sur six journées. Le centre de formation est très demandé. Son responsable, Philippe Peyrot en atteste : certaines joueuses postulent même des Antilles ! Des jeunes filles nées en 2002, qui suivront leur études en seconde l'année prochaine tout en jouant une quinzaine d'heures par semaine au Basket. Une présélection est réalisée sur dossier en fonction des résultats scolaires notamment. Virgile Abel, l'un de deux entraineurs qui supervisent ces détections, tente de repérer le potentiel de chacune. Il y a évidemment les capacités physiques, l'adresse, mais aussi et surtout la force psychique. Il faut être costaud et motivée pour oser quitter son environnement familial à quinze ans et tenir le coup, malgré un rythme très soutenu et peu de vacances.

Les jeunes joueuses ont épiées à la loupe pour détecter leur potentiel. © Radio France - Michel Benoit

Clarisse, 14 ans, est venue de Roanne. Elle a tenté de se distinguer mais sait que ce sera très difficile. malgré son jeune âge, Clarisse a déjà huit années de basket derrière elle, et se verrait bien joueuse professionnelle. Mais elle garde les pieds sur terre. ces détections sont aussi pour elle l'occasion de se jauger par rapport à d'autres.

Les jeunes filles veulent se mettre en évidence sous le panier © Radio France - Michel Benoit

Clarisse va aussi tenter sa chance au centre de formation de Montpellier et à Lyon, le plus proche de chez elle. Dans la salle, son père et sa mère ne la quittent pas du regard, conscients de l'abnégation qu'exige le sport de haut niveau. Plusieurs championnes sont issues du centre de formation de Bourges : la plus connue est sans doute Emeline Ndongue qui a fait les beaux jours des Tangos, aujourd'hui jeune retraitée.