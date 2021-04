Bourges : les Tango mènent la danse avant les play-off

Le coach Olivier Lafargue savoure cette excellente performance : " Ce qui est le plus réussi durant cette première phase de championnat, c'est notre capacité à s'adapter. Il ne faut pas oublier qu'on n'a quasiment pas fait un seul match au complet depuis le début de la saison. On a rarement pu s'appuyer sur notre trio d'arrières, Eldebrink, Duchet, Michel. Je ne suis pas sûr qu'elles aient fait trois matches ensemble. Malgré cela, on a su être performant. La deuxième chose, c'est qu'on a su s'adapter sur chaque match. Sur les défenses agressives ou les autres choses, on a montré qu'on était capable de très bien réagir. Il faut que ce travail qu'on a su faire depuis le début de l'année, on s'appuie dessus pour aborder au mieux la suite, d'autant qu'on sait que ça va monter d'un cran au niveau dureté et intensité."

Olivier Lafargue, coach des Tango de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les filles de Bourges sont en position favorable pour décrocher un quinzième titre. Encore faut-il passer l'écueil des quarts de finales. Les Berruyères joueront contre le 8éme, place occupée par Landerneau actuellement, mais avec les matches en retard, le coach berrichon s'attend plutôt à affronter Tarbes : " Ce sera Tarbes à 99 %. Une équipe qui a un effectif réduit, et qui prend beaucoup de risques et d'initiatives. C'est uen équipe qui n'aura pas de peur, pas d'angoisse sur le fait de ne pas passer. Elles seront donc très dangereuses.." Ce sera dans trois semaines. Une formule revue à cause du Covid : deux matches, en aller/retour, pas de belle... et si Bourges se qualifie, le Prado accueillera le final four, mais là encore le covid ne sera pas sans conséquence : " L'avantage du terrain cette année est grandement remis en cause parce qu'on jouera des matches secs ou quasi secs et qu'il ne faudra pas compter sur le public. Il faut qu'on arrive à gérer cela pour offrir un nouveau titre à nos supporters. Si ça pouvait leur amener du baume au coeur en cette année difficile, ce serait la plus belle chose." Un final four prévu les 13 et 15 mai, mais il faut d'abord passer les quarts de finale...