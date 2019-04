Basket : Six euros seulement la place pour la belle, entre Bourges et Landerneau

Bourges, France

Le Tango Bourges Basket qui souffre de l'absence de deux pièces maîtresses : Elodie Godin et Sarah Michel, toutes deux blessées. Ce n'est pas une excuse pour le coach berrichon, Olivier Lafargue : " Il va falloir qu'on soit bien meilleur que samedi en Bretagne.. Je ne peux pas m'appuyer sur le fait qu'il manque deux éléments, sinon il faut tout arrêter. On a juste à rester concentré et à donner plus d'intensité au jeu. On a aussi besoin que le public soit présent, même si ici, on a l'habitude des matches couperets. Un public en nombre avec l'envie de nous pousser."

Olivier Lafargue, coach du Tango Bourges Basket © Radio France - Michel Benoit

Pour l'ailière Berruyère, Alexia Chartereau, les Tango sauront durcir leur jeu pour ne pas se faire avoir comme en Bretagne samedi dernier : " Il faut qu'on prenne le dessus d'emblée pour ne pas revivre le scénario de samedi à Landerneau. On s'est fait mener tout de suite et on n'a pas su réagir. Landerneau n'est pas habitué à jouer autant de matches en si peu de temps, nous si ! On a donc un avantage qu'il faut exploiter. On doit prouver à Elodie (Godin) et Sarah (Michel) qu'on peut gagner et on leur offrira cette victoire. On compte bien sûr sur le le public également. "

Alexia Chartereau espère que les Tango sauront durcir leur jeu contre Landerneau. © Radio France - Michel Benoit

L'équipe berruyère sera la même que lors du premier match contre Landerneau. Les Tango s'étaient imposées 91 à 75. Coup d'envoi à 20H00.