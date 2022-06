Bourgogne et chouette : un nouveau logo pour la JDA Dijon

Un seul et même emblème pour le Basket et le Hand Ball : La JDA renouvelle son identité visuelle et ajoute le mot "Bourgogne" sur son logo. Un mot qui parle dans le monde entier et qui traduit des ambitions européennes.

Si vous êtes fan de la JDA Basket ou JDA Hand-Ball, il va falloir changer de T-Shirt. La JDA change de logo et adopte un même et unique blason pour toutes ses activités. Cela faisait 15 ans que le club n'avait pas renouvelé ses couleurs . Le nouveau visuel c'est un blason ouvert sur le haut, et avec une tête de chouette stylisée dans le bas. Au milieu l'inscription "JDA -Bourgogne-Dijon". Le tout avec des couleurs bleu marine et lie-de-vin.

Le club s'appellera toujours "JDA", mais cette inscription "Bourgogne-Dijon" en plein milieu compte beaucoup pour Thierry Degorce le président du club. "Lors des déplacements, je me suis rendu compte que le mot Bourgogne parlait vraiment à l'étranger. Ca compte quand on prétend jouer la coupe d'Europe (en hand et en basket -ndlr). Et puis la Bourgogne ce sont nos racines ! La JDA a 142 ans et c'est le plus ancien club omnisport de France. "

Le nouveau logo de la JDA - DR

Pourquoi changer de logo ? Voici la réponse de Thierry Degorce Copier

Le président fixe aux handballeuses d'aller la saison prochaine en coupe d'Europe et aux basketteurs de rester dans le Top 5 français. La saison reprendra le 17 septembre pour les handballeuses avec la réception de Bourg de Péage. 1er match pour les basketteurs le 24 septembre face à un adversaire qui n'est pas encore déterminé.