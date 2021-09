"On sera très attendu" : le Brest Bretagne Handball a un nouveau statut à assumer alors que la saison reprend

Au sortir d'une dernière saison exceptionnelle, le Brest Bretagne Handball lance son nouvel exercice ce mercredi avec Pablo Morel pour nouvel entraîneur et un effectif revu. Le BBH, champion de France en titre et finaliste de la Ligue des Champions, parviendra-t-il à confirmer ?

Vont-elles réussir une saison aussi exceptionnelle ? C'est LA question qui est posée aux handballeuses brestoises alors que le BBH débute sa saison ce mercredi en championnat à Bourg de Péage pour la 1re journée de la Ligue Féminine, avant la 1re journée de Ligue des Championnes samedi à Rostov, en Russie. Après un exercice mémorable l'an passé, marqué par un sacre en coupe de France, un premier titre de champion de France depuis la renaissance du club en 2013 au bout d'une finale renversante contre Metz, et une finale de Ligue des Championnes pour la première fois pour un club féminin français, une nouvelle ère s'ouvre.

On fait ce métier pour ce genre de challenge

Des joueuses et un entraîneur emblématiques sont partis. Exit Gullden et Gros notamment, idem pour l'entraîneur Laurent Bezeau, le coordinateur sportif Jean-Luc Le Gall ou l'accompagnateur de la performance Jean-Paul Martinet. Des nouveaux visages apparaissent, à l'image de Fauske et Kouyaté, mais aussi de Pablo Morel à la tête des Rebelles. "C'est une nouvelle page à écrire" lance le nouvel entraîneur, "avec une vraie fierté et un vrai respect de ce qui vient d'être fait ces dernières années dans un club qui veut s'installer dans la durée, avec une histoire et de l'ambition". A 38 ans, le technicien mesure bien ce qui l'attend au sortir d'une saison historique. "Bien sûr !" sourit-il, "mais on fait ce métier pour ce genre de challenge".

Ce ne sera pas mieux ni moins bien, ce sera différent

Pablo Morel veut y mettre sa patte, et écarte tout parallèle avec son prédécesseur. "Il y a une volonté de proposer quelque chose de différent avec des personnes différentes pour essayer de continuer à performer. Il faut être très fier de ce qui a été réalisé, mais ça n'est pas mon histoire ni celle de ce nouveau groupe. Il faut trouver le bon équilibre entre perpétuer la performance et, en même temps, créer notre propre identité et notre propre histoire. Ce ne sera pas mieux ni moins bien, ce sera différent".

Le BBH doit assumer un nouveau statut

Une certitude : le BBH doit assumer un nouveau statut. "On sera très attendu" n'élude pas Coralie Lassource, capitaine des Brestoises et de l'équipe de France sacrée championne olympique à Tokyo avec cinq joueuses du BBH (Coatanéa, Darleux, Foppa, Lassource, Niakaté). "Je pense que ce sera une saison un peu plus... je ne vais pas dire compliquée, mais plus dure que la précédente. Vu nos résultats, _nous serons attendues et beaucoup plus étudiées_. Il faudra que nous soyons fortes sur ça".

On ne peut évidemment pas se cacher sur nos ambitions

Constat valable en France et à sur la scène européenne. "On s'est fait une place européenne, je pense. Ca fait cinq ans qu'on joue la Ligue des Championnes, et on progresse chaque saison" poursuit Coralie Lassource qui devra, comme ses coéquipières en bleu, retrouver la routine du club et un fonctionnement différent avec le nouveau staff sportif.

Mais quelles ambitions précises ? "L'objectif premier, c'est le titre de champion de France. Le deuxième objectif, c'est de faire le Final Four de la Ligue des Championnes. On va rester sur des objectifs élevés" indique le président du club. "On ne peut évidemment pas se cacher sur nos ambitions, c'est de notre devoir de pouvoir perpétuer la performance" reprend l'entraîneur Pablo Morel, "est-ce qu'on prêt ? Il n'y a que le temps qui va le dire".