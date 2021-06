Brest Bretagne Handball - Laurent Bezeau élu meilleur entraîneur de France

Il part par la très très grande porte. C'est même la cerise sur le gâteau pour Laurent Bezeau. Ce mardi, l'entraîneur du Brest Bretagne Handball vient d'être désigné meilleur entraîneur de Ligue Féminine, avec 72% des voix, au terme d'une saison monumentale pour les Rebelles. C'est la quatrième fois de sa carrière (2011, 2012, 2018 ex aequo avec Emmanuel Mayonnade) qu'il est sacré, lui le guide de joueuses qui ont frôlé un triplé historique.

Deux titres en France et une finale européenne

Victorieuses de la Coupe de France contre Nantes d'abord, puis vainqueurs du championnat de France pour la première fois depuis la liquidation de l'Arvor 29 en 2012 (après un match retour de folie contre Metz), et enfin finalistes de la Ligue des Championnes (après avoir écarté les triples tenantes de Gyor en demi-finale avant de buter sur Kristiansand en finale), les Brestoises se le doivent à elles mêmes, mais aussi à leur entraîneur.

Une très belle manière de terminer ma carrière avec Brest

Au club depuis 2013, il ne s'est pas vu proposer un nouveau contrat à l'automne dernier et sera remplacé par Pablo Morel sur le banc du BBH. "C’est une très belle manière de terminer ma carrière avec Brest que d’avoir cette distinction, _quand on sait que tout le monde vote_, le grand public, mais aussi mes pairs, les clubs et les joueuses" commente-t-il dans le communiqué de la LFH.

"Je souhaite associer ce trophée à l’ensemble de mon staff technique et médical qui m’a toujours soutenu et aidé dans cette réussite, à mes joueuses et au BBH avec qui j’ai construit pendant 12 ans une vraie histoire sportive et humaine. Merci aussi au public et bien sûr aux Supporters du Bout du Monde et à toutes celles et ceux qui ont cru en moi durant toutes ces années" conclut Laurent Bezeau.

Pour le club brestois, c'est un doublé puisque Ana Gros, l'arrière droite slovène du BBH, a elle été sacrée meilleure joueuse de LFH.