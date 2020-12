Brest Bretagne Handball : Pablo Morel nouvel entraîneur la saison prochaine

Pablo Morel, 37 ans, sera le prochain entraîneur du Brest Bretagne Handball . Le BBH vient de le faire savoir ce mercredi alors qu'il avait été annoncé, il y a un mois, que Laurent Bezeau, l'actuel technicien en place depuis 2013, ne serait pas reconduit dans ses fonctions. Pablo Morel s'est engagé pour trois saisons, jusqu'en 2024.

On avait besoin d'un nouveau souffle

Pablo Morel a déjà entraîné chez les femmes Issy Paris (adjoint puis entraîneur principal entre 2011 et octobre 2016), puis comme adjoint la sélection du Gabon, avant de retrouver les handballeuses de Celles-sur-Belle, en D2, en 2018. Un club que l'entraîneur de 37 ans a quitté l'été dernier. "On avait besoin d’un nouveau souffle dans le club. On va aborder la dixième saison du BBH à partir de cet été et on voulait un nouveau départ. On était arrivé à une fin de cycle" justifie le président Gérard Le Saint, dans un communiqué du club.

Avec Bezeau, le BBH encore en lice sur les scènes française et européenne

"Ce ne sont pas les résultats qui nous ont guidés dans notre choix de ne pas prolonger Laurent, on a préféré stopper cette collaboration quand les performances sont encore bonnes, on ne souhaitait pas le faire en pleine sinistrose" continue-t-il, alors que le BBH est plus que jamais en lice pour remporter le titre de champion de France et reste aussi en course en Ligue des Champions. "Concernant le choix de Pablo, on ne voulait pas d’un entraîneur établi, d’un baron ou d’un donneur de leçons. On préférait plutôt miser sur un jeune qui a beaucoup d’envie et qui va nous accompagner dans ce nouvel élan".