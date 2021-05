Brest Bretagne Handball - Trois finales pour finir un cycle en apothéose

Qualifiées pour la finale de la coupe de France, la finale du championnat de France et le Final Four de Ligue des Championnes, les joueuses du Brest Bretagne Handball sont en lice pour un triplé fou

C'est la première étape d'un triptyque, peut-être magnifique pour les handballeuses brestoises, qui pourrait aboutir à un triplé inédit. Avant la finale du championnat de France avec deux matchs contre Metz la semaine prochaine, et avant le Final 4 de la Ligue des Championnes à Budapest à la fin du mois, le BBH affronte Nantes, ce samedi après-midi au palais des sports de Créteil, en finale de la coupe de France déjà remportée en 2016 et 2018 par les Brestoises.

Gros, Gullden, Tissier, Catani et Bezeau vont partir

Alors qu'un cycle s'achèvera en fin de saison avec le départ de joueuses emblématiques mais aussi de l'entraîneur Laurent Bezeau en poste depuis 2013, ce groupe veut marquer l'histoire du club avant qu'une nouvelle page s'ouvre. Leurs noms claquent à l'international et s'appellent Ana Gros ou Isabelle Gullden. Ou ont une aura en France comme Amandine Tissier ou Laurène Catani. Elles ont pour point commun de ne plus être Brestoises la saison prochaine.

On a envie pour celles et ceux qui s'en vont que ce soit une belle fête

"Chaque saison a son histoire" lance leur coéquipière Cléopatre Darleux, "là, on a un groupe qui vit très bien" continue la gardienne brestoise et de l'équipe de France, avec une envie décuplée de réussir quelque chose de grand. "Vraiment, on a une osmose et une super ambiance dans l'équipe. Il y aura beaucoup d'émotion à la fin de la saison. Et, on a envie pour celles et ceux qui s'en vont que ce soit une belle fête".

Bezeau peut partir par la très grande porte

Parmi ceux sur le départ, il y a notamment Laurent Bezeau, l'entraîneur, arrivé aux commandes du BBH en 2013, dont le contrat n'est pas renouvelé et son successeur nommé depuis l'automne dernier. "Très sincèrement, je fais abstraction de ça" commente le technicien qui a mené le club de la N1 à la Ligue des Champions avec un titre de champion de N1, un titre de champion de D2 et deux coupes de France. "J'essaye d'accompagner les joueuses au mieux actuellement, le reste m'importe peu pour l'instant".

Je serai très malheureux, effectivement, si...

Quand même, celui qui a aussi été remis en cause par les joueuses au printemps 2019, n'est pas insensible à cette fin de saison possiblement historique. "Je serai très malheureux, effectivement, si on ne gagnait pas un certain nombre de titres et notamment le titre de champion de France. Ca ne fait que cinq ans qu'on est en première division et on court après" alors que la couronne nationale n'a pas été décernée en 2020, après l'arrêt des compétitions en raison de la crise sanitaire, quand le BBH était 1er ex aequo avec Metz.

Le BBH s'avance en favori

Alors que le BBH s'avance en favori sur la scène française après une saison marquée par cinq victoires jusque là face au grand rival messin toutes compétitions confondues, "ça pourrait clore un cycle" reprend Laurent Bezeau, "mais, en même temps, on passera à autre chose si on ne gagne pas. C'est la raison pour laquelle je ne me préoccupe pas du futur. Je suis dans le présent, je veux gagner ces compétitions là. Le reste, on verra après".

Avec un groupe au complet (Kalidiatou Niakaté et Monika Kobylinska sont opérationnelles), le BBH a son destin en main pour marquer l'histoire du handball français en 15 jours entre coupe de France (contre Nantes, 15 mai), championnat de France (à Metz 19 mai, contre Metz 23 mai) et Ligue des Championnes (Final 4 les 29-30 mai, premier match contre Gyor, avant d'affronter Kristiansand ou le CSKA Moscou).