Budget, abonnements, contrats... La saison 2023-2024 du Sluc Nancy Basket se profile

Il reste encore la finale en Betclic Elite mais le Sluc Nancy Basket se projette déjà dans la saison 2023-2024 en première division. Le club a présenté mardi 6 juin son budget devant la DNCG, l'instance de contrôle des comptes. "C'est un rendez vous qui s'est passé dans de bonnes conditions, avec des échanges parfaitement constructifs. On tâche de tenir nos comptes de la façon la plus précise et la plus stricte possible", détaille le directeur général Youri Verieras. Pour la saison prochaine, le Sluc met cinq millions d'euros sur la table, un budget en légère hausse par rapport à la saison précédente. La réponse définitive de la DNCG est attendue pour le 22 juin.

Budget en hausse

En parallèle, la campagne d'abonnement du Sluc lancée mardi démarre sur des chapeaux de roue, selon Youri Verieras. "On a déjà 300 personnes qui nous ont fait confiance", rapporte le directeur général. Pour la moitié d'entre elles il s'agit de nouveaux abonnés. L'objectif pour le club étant d'atteindre les 2000 abonnés grand public, contre 1430 cette saison. Le tarif est en hausse, d'environ 1 euro par match soit 15 euros au total.

Cette augmentation est limitée, selon Youri Verieras : "on ne voulait pas se couper de l'engouement. On est un sport de proximité. Après, on tient compte de différents paramètres, [avec] l'inflation évidemment, et la volonté d'essayer de remettre quelques euros supplémentaires sur le parquet pour justement générer ce budget en légère hausse."

Des contrats prolongés ?

Quelle équipe pro entourera le coach Sylvain Lautié à la rentrée ? On sait déjà que l'arrière Ike Nwamu prolonge d'une saison supplémentaire son contrat. En revanche l'interrogation persiste pour les anciens de la NBA, notamment le chouchou du public nancéien Mike Scott. "Il y a encore des discussions", lâche le DG.