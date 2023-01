C'est fini : l'association Bourg-de-Péage Drôme Handball va déposer le bilan

La présidente du Bourg-de-Péage handball, Catherine Carvalho l’a annoncé aux salariés mardi 10 janvier, puis à l'ensemble des licenciés dans la foulée : l'association va déposer le bilan et donc disparaître. La décision a été actée en conseil d'administration par 14 voix contre 2. Les matchs devraient néanmoins avoir lieu ce week-end, le temps de la procédure. Auparavant, l'association doit déposer la déclaration de cessation de paiement, avant que le tribunal ne fixe une date pour la liquidation judiciaire.

ⓘ Publicité

Une nouvelle association a été créée, avec de nouveaux membres dirigeants, qui va tenter de reprendre le flambeau. Pour cela il faut que la Fédération Française de Handball accepte. Ce vendredi la situation du club drômois est à l'ordre du jour du comité. Il décidera d'accepter ou non le transfert des licences vers cette nouvelle structure, dont on ne connaît pas encore le nom. Si cela semble en bonne voie en ce qui concerne les championnats jeunes, le doute est plus important pour l'équipe de Nationale Une.

À lire aussi Bourg-de-Péage Drôme Handball : le couperet tombera cette semaine

Le dépôt de bilan de l'association fait suite à celui de la SAS, club professionnel de première division, qui a mis la clé sous la porte début décembre. Cela fait plusieurs années que les deux structures accumulent des dettes, à tel point que personne, à l'heure actuelle, ne semble connaître leur montant. Début 2022, les dettes avaient été estimées à plus de 570.000 euros côté club professionnel et 517.000 côté association, moment où Jean Pamart avait sauvé le club de la disparition.

À lire aussi Bourg-de-Péage : le club de hand en crise et endetté

Deux anciens du club en garde à vue

Le club fait l'actualité cette semaine également dans la rubrique judiciaire. Ce mardi 10 janvier, deux anciens membres ont reconnu, lors d'une garde à vue, avoir détourné plus de 60.000 € depuis les caisses de l'association et du club professionnel, vers leurs comptes personnels. Ils ont été laissés libres après leur audition, l'enquête débutée en 2021 se poursuit.