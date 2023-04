"C'est inacceptable" dit le président du BBD après l'agression d'un journaliste de France Bleu en plein match

"C'est totalement inacceptable. Si Évreux connaît le personnage en question, je pense qu'il n'a plus rien à faire dans une salle de basket", réagit Laurent Serres, le président du Boulazac Basket Dordogne, après l'agression d'un journaliste de France Bleu Périgord ce vendredi à Évreux. Alors qu'il commentait la rencontre de Pro B, un supporter d'Évreux est violemment tombé sur le journaliste . Il l'a également insulté et menacé physiquement. "Une première en 40 ans de carrière", a réagi Xavier Dalmont sur son compte Twitter.

L'agression a eu lieu en toute fin de rencontre, alors que les Normands venaient de remporter le match 80 à 79. "Ça me révolte. Ce n'est pas excusable du tout, d'autant plus quand on s'adresse à Xavier qui est quelqu'un de plus que courtois et qui fait juste son métier. Ce n'est pas ce que représente le basket pour moi", dit le coach du BBD Alexandre Ménard.

Contacté, le président de l'ALM Évreux Basket Patrick Roussel va prendre des mesures. "Si on retrouve la personne qui a fait cela, et dont les faits sont avérés, je vais demander l'exclusion de cette personne de notre enceinte sportive. Une personne comme celle-ci n'a rien à faire dans une salle de sport et on ne peut tolérer des débordements", réagit-il.

Un audit en Pro B ?

Le président du BBD Laurent Serres indique qu'il va solliciter la Ligue nationale de basket (LNB) pour alerter sur les conditions de travail du journaliste de France Bleu Périgord ce soir-là. "A Boulazac, on fait un gros travail d'amélioration des tables de presse, mais je vois bien que les conditions sont inégales d'une salle à l'autre."

"Dans certaines salles, les tables de presse ne sont pas du tout assez séparées du public", ajoute de son côté Vincent Duluc, journaliste à l'Équipe et président de l'union des journalistes sportifs. "Dans une salle avec beaucoup de tensions, c'est comme si on nous demandait d'aller commenter un match du PSG pour France Bleu Paris au milieu d'un virage de Marseille", ajoute-t-il. Vincent Duluc compte se rapprocher de la Ligue, et peut-être organiser un audit, salle par salle, pour s'assurer que les journalistes puissent travailler dans de bonnes conditions. Après avoir assuré "son soutien" à Xavier Dalmont, la Ligue indique dans un tweet que "la sécurisation des espaces presse va être étudiée et améliorée".