C'est la rentrée pour les joueurs du Saran Loiret Handball

Il flottait comme un air de rentrée des classes ce lundi matin au Palais des Sports d'Orléans. Les joueurs du Saran Loiret Handball se retrouvaient pour la première fois de la saison 2023-2024. Le club, qui est maintenant en résidence au Palais des Sports d'Orléans, a été promu en Starligue, la 1ère division française. Mais, pour le coach Fabien Courtial, pas question de changer les habitudes. Pour cette première séance, il a réuni les joueurs dans une salle pour leur présenter les plannings d'entrainement et leur rappeler les règles de vie, les horaires, les valeurs du club. "C'est vrai que ça un côté prof mais je préfère fixer les règles au début pour ne pas avoir à y revenir" explique Fabien Courtial.

" Il faut encore que l'on trouve nos marques au Palais des Sports"

Réunion de rentrée pour les Septors © Radio France - Patricia Pourrez

L'un des gros changements de cette saison, c'est bien sûr l'installation au Palais des Sports d'Orléans pour les entrainements et les matchs. "Il faut encore que l'on trouve nos marques. Cette salle est grande et un peu ancienne. Mais, elle a le mérite de nous réunir tous. Et, à nous de bien occuper tous les espaces pour avoir la dynamique du club" précise Fabien Courtial. Face à lui, les joueurs, à peine rentrés de vacances, écoutent attentivement, sans poser de question.

Un nouveau groupe pour de nouvelles ambitions

Pour cette nouvelle saison dans l'élite, le groupe a été profondément remodelé avec l'arrivée de 7 nouveaux joueurs dont quelques pointures comme le gardien Yann Genty, champion olympique avec les Bleus en 2020, en provenance de Limoges ou encore William Accambray, triple champion du monde et champion olympique, passé par Montpellier, le PSG ou encore Aix-en-Provence**. A 35 ans, William Accambray va pouvoir apporter son expérience aux plus jeunes.** " Je le ferai sans souci. Après, je suis là aussi dans l'optique de faire progresser ce club. Ce n'est pas une pré-retraite. Il y a eu un bon recrutement et franchement, c'est une belle équipe". Avec un budget qui est passé de 2 millions d'euros à un peu plus de 3 millions d'euros, le Saran Loiret Handball a pour objectif de terminer dans les 12 premiers voire les 10 premiers de la Starligue. Son 1er match, ce sera le vendredi 8 septembre avec un déplacement à Cesson-Rennes.