Les basketteuses du Limoges ABC ont fait leur rentrée sur le parquet

Fraîchement promues en Nationale Féminin 1 à la fin de l'année dernière, les joueuses du Limoges ABC doivent continuer sur cette avancée pour la saison à venir. Leur président, Jean-Paul Robert est confiant : "à partir du moment que l'on a un très bon collectif on devient très fort sur le parquet et je pense que c'est ce qui fera la différence".

Et pour viser le haut tableau, quatre recrues dont deux venues de Ligue renforcent l'équipe : Clémentine Chauveau, Camille Cabaton, Hermance Marti et Alexus Johnson , bloquée aux Etats-Unis. Camille Cabaton, le sent, l'équipe est d'attaque : "le confinement nous a permis de travailler deux fois plus puisqu'on était bloqué à la maison. Personnellement, je me suis armée deux fois plus et j'ai hâte que la saison démarre".

Avec une préparation physique à fond pendant un mois, les joueuses font faire chauffer les planches avant le premier déplacement à Colomiers, le 19 septembre.