"C'est le club qui va payer" : le club de hand de Cognac laisse son terrain à un centre de vaccination

Plus de gymnase pour le club de handball de Cognac ! Car avec la campagne pour la troisième dose de vaccin contre le Covid, le centre de vaccination de la ville s'installe à nouveau sur le terrain de handball des Vauzelles à partir du mardi 4 janvier, pour trois mois environ. Résultat, le club doit s'exiler au gymnase Félix-Gaillard... où jouent déjà d'autres clubs. A l'ALJO Cognac Handball, on est agacé de cette décision annoncée en dernière minute, qui aura "des conséquences financières importantes."

"Une mauvaise anticipation"

"C'est une décision facile : on met le centre de vaccination dans la salle de hand car les gens ont l'habitude", s'agace Richard Nordlinger, le président de l'ALJO Cognac Handball depuis plus de dix ans. "Le lieu est déjà connu, c'est proche de l'hôpital..." Il ne conteste pas la décision d'installer ce vaccinodrome, mais "la non-organisation et la mauvaise anticipation, on dirait que tout est décidé en dernière minute." Car la réinstallation du centre de vaccination n'a été annoncée que le lundi 27 décembre, soit neuf jours seulement avant le déménagement du club.

Je suis d'accord, on est juste un club de sport et ce n'est pas grand-chose face à un problème de santé publique. Mais est-ce qu'on pourrait juste prendre une décision plus anticipée ? Là, on est uniquement dans la réaction face à l'urgence. Il va peut-être y avoir une quatrième dose... Est-ce que mon club devra à nouveau déménager à la dernière minute ?" - Richard Nordlinger, de l'ALJO Cognac Handball

160 euros d'amende par match déplacé

"Ce déménagement a des conséquences économiques importantes", déplore Richard Nordlinger. Car changer le lieu et/ou l'horaire d'un match moins de 45 jours avant sa date, équivaut à... 160 euros d'amende ! "Et là, la fédération de hand ne connaît pas l'ARS ou l'hôpital, ils connaissent le club... Et bim, c'est le club qui va payer !" Richard Nordlinger a tout de suite écrit à la fédération pour expliquer la situation, en espérant être exonéré des amendes.

Côté matchs, le club va s'arranger avec l'équipe de basket. "Mais bien sûr on va devoir s'adapter niveau horaires et nombres d'entraînements." La mesure pèse, une fois de plus, sur la vie du club : "Les adhérents nous ont demandé à un moment d'organiser des goûters après les matchs, pour les enfants. Ils veulent se retrouver, ensemble", explique Richard Nordlinger. "Mais ça aussi, on n'a plus le droit..."