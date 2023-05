Betclic Elite - C'est officiel, Ilias Kantzouris est le nouveau coach du Limoges CSP

Les tractations sont terminées et le contrat enfin signé, comme annoncé il y a déjà plus d'une semaine par un journaliste grec, Ilias Kantzouris sera bien le prochain entraîneur du Limoges CSP. Le club le confirme dans un communiqué et sur sa page Facebook ce lundi.

ⓘ Publicité

Ilias Kantzouris, était depuis juillet 2022 et il y a encore quelques mois, le coach de l'AEK Athènes, avec qui il a été jusqu'en quarts de finale de BCL cette année, mais également en quart de finale des playoffs du championnat de Grèce. Il s'est engagé pour deux ans minimum avec le CSP.

"Un signe très positif" pour Kevin Anstett

Âgé de 50 ans, le technicien grec a débuté sa carrière en 2000 en tant qu'assistant coach au club grec d'Apollon Patras avant de poursuivre cette mission dans d'autres clubs grecs comme l'Aris Thessaloniki, le Sporting Athens, l'AEK Athènes déjà et de Panellinios.

C'est en 2011 qu'il démarre une carrière internationale en rejoignant la Lituanie et le club de Žalgiris Kaunas, puis le club russe UNICS Kazan lors de la saison 2013-2014 et Brose Bamberg en Allemagne de 2014 à 2018. Ilias Kantzouris y devient alors coach principal jusqu'à l'arrivée de Luca Banchi. Il retourne en Grèce, au club d'Iraklis en tant qu'entraineur officiel en janvier 2020 puis auprès du Kolossos Rhodes en 2021, il y restera pendant deux saisons, couronnées de succès, avant de retrouver l'AEK Athènes en 2022.

Ilias Kantzouris s'est dit "très honoré de prendre la direction technique d'une équipe historique comme Limoges". Son objectif maintenant est de "remettre l'équipe à niveau pour revivre les moments similaires au passé." Son arrivée vue comme un signe très positif par le directeur sportif du CSP, Kevin Anstett : "sa connaissance basket, ses ajustements sur le basket et son management ont fait qu’il était la première option pour le club en tant que coach."