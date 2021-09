C'est officiel, le directeur exécutif de l'Élan Béarnais, Didier Gadou, part après 40 ans passés au club

L'Élan Béarnais officialise le départ de Didier Gadou. On savait que le directeur exécutif du club de basket ne faisait plus partie du projet depuis la reprise par les américains. C'est le départ d'une figure historique de l'Élan Béarnais après une carrière de presque 40 années passées ici.

Dans son communiqué publié le 28 septembre, le club de l'Élan Béarnais écrit "Un nouveau chapitre va désormais s’écrire au sein du club". Il est certain qu'une grande page se tourne avec le départ officialisé du directeur exécutif Didier Gadou. Depuis la reprise du club par le groupe américain CSG, on savait qu'il ne ferait partie du projet, c'est désormais acté : "Le club de l'Élan Béarnais et M. Didier Gadou ont entendu, d’un commun accord, mettre un terme à leur relation contractuelle." L'Élan Béarnais remercie évidemment l'homme qui aura contribué fortement à écrire l'histoire du club pendant plusieurs décennies.

"Didier Gadou restera à jamais une personne ayant marqué le club et son histoire en sa qualité successivement de joueur, capitaine, coach, puis Président et Directeur exécutif. Sa contribution au sein du club pendant près de 40 ans a été importante. Nous tenons à l’en remercier. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. La porte du Palais des Sports lui restera toujours ouverte" peut-on lire dans le communiqué de l'Élan Béarnais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Landais d'origine dont le numéro de maillot, le 10, et le seul a avoir été retiré à l'Élan, s'est taillé l'un des plus beaux palmarès du club et du basket français avec sept titres de champion de France en tant que joueur, et un huitième comme entraîneur, une coupe Korac, trois tournoi des As et une coupe de France.