C'est quitte ou double pour Basket Landes maintenant !

C'est un exploit que va devoir réaliser Basket Landes ce samedi soir à 20h contre Montpellier. Lors du match aller, les héraultaises se sont imposées 83-73 au terme d'un match correct mais qui reste insuffisant à ce niveau pour les basketteuses landaises. Ce quart de finale retour des play-off de Ligue Féminine va se jouer dans un espace Francois Mitterrand qui devrait être plein. Côté effectif, il n'y a pas d'absentes du côté de Basket Landes mais la tâche semble quand même très difficile.

Un déficit physique important

Après le match aller, on a pu remarquer la différence entre l'équipe de Montpellier, qui vise le titre de championnes de France et Basket Landes. Les landaises n'ont pas réussi à prendre beaucoup de rebonds, notamment à cause de l'intérieure Héléna Ciak ( 1m97). Cathy Melain, la coach de Basket Landes l'a bien compris : " C'est pas une mince à faire mais on n'a pas de pression sur ce match contrairement à Montpellier, qui vise le titre, nous on à un match à jouer et on a toujours l'espoir d'aller plus loin"

En cas de défaite, il y aura des adieux émouvants

Basket Landes s'apprête à tourner une page avec le départ de deux joueuses emblématiques du club comme Marie-Michelle Millapie et Alexia Plagnard. Si elles perdent ce match retour, les deux joueuses auront joué leur dernier match sous les couleurs de Basket Landes contre Montpellier. Pour l'anecdote, le prochain club de la jeune internationale française, Marie-Michelle Millapie, c'est Montpellier, l'adversaire du soir. D'autres joueuses vont quitter le club l'année prochaine, c'est le cas de Aminata Konaté, Camille Aubert, Keisha Gatling et Mailis Pok.

