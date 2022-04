"C'est un honneur pour nous" : les basketteuses du Poinçonnet jouent la finale du Trophée Coupe de France

C'est un jour historique pour les basketteuses du Poinçonnet ! Les Berrichonnes jouent, ce vendredi 22 avril, la finale du Trophée Coupe de France pour la première fois de leur histoire. Il s'agit de la Coupe de France réservée aux amateurs.

Les basketteuses indriennes vont affronter Monaco en finale, et tenter de décrocher le titre. La rencontre se déroulera sur le parquet de Paris Bercy à partir de 18h. "C'est vraiment un honneur pour nous, on va essayer de faire bien pour ramener ce trophée", promet la capitaine Grace M'baïkoua.

Tout donner sans avoir de regrets"

Pour cela, les joueuses du Poinçonnet pourront compter sur leurs supporters : 300 soutiens partent en car, direction Bercy, pour les encourager. "Il y a la famille, les proches, les supporters, poursuit-elle. On va avoir plein de gens derrière nous".

La capitaine Grace M'baïkoua est ravie de voir l'engouement des supporters Copier

Et d'après François Ménival, leur entraîneur, il pourrait y avoir encore plus de monde. "On aura peut-être même 500 personnes à Bercy pour nous supporter, c'est incroyable, se réjouit-il. J'ai juste envie de leur faire plaisir en prolongeant l'aventure par une victoire".

"On a déjà accompli quelque chose, on va tout donner sans avoir de regrets, promet Grace M'baïkoua. On a toutes joué à ce niveau assez longtemps, on a des filles d'expérience. On sait que tout peut se jouer sur un match, et que la Coupe de France n'a rien à voir avec le championnat".