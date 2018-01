Bourges, France

Le monde du basket français en deuil après le décès de Frédéric Forte. L'ancien joueur et Président du club de basket-ball de Limoges (ProA) s'est éteint dimanche soir à l'âge de 47 ans d'une crise cardiaque, juste avant d'aller réveillonner. "Je l'avais eu au téléphone il y a un mois, on s'appelait régulièrement (...) je le connaissais personnellement depuis des années, on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre (...) c'était pour moi un copain, c'est une grande perte pour le basket français mais avant tout pour ses proches" déclare à France Bleu Berry Pierre Fosset, l'actuel président du Bourges Basket.

En visite à Bourges il y a deux ans

"Il y a deux ans Fred Forte était venu à Bourges pour nous demander si on pouvait organiser au Prado le match de Coupe d'Europe entre Limoges et Milan car leur stade de Beaublanc était pris par un match de tennis et puis finalement ça ne s'est pas fait, mais Fred avait été enchanté de sa visite au Palais des Sports, il trouvait qu'on avait un bel outil".

Frédéric Forte trois fois champion de France avec le CSP, avait participé activement au sacre du club limousin en Coupe des Clubs Champions en 1993 contre le Benetton Trévise (Italie), en volant un ballon au Croate Toni Kukoc. Il avait repris les rênes du CSP en 2004 en Nationale 1 (3e division) et l'avait fait remonter dans l'élite, décrochant même deux titres de champion de France en 2014 et 2015. Il avait également vaincu un cancer.