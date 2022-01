"C'est vraiment galère" commente le président du Tours Volley Ball face au nouveau report d'un match

Encore un match reporté pour le Tours Volley Ball ! Cette fois, ce sont plusieurs joueurs de l'équipe de Poitiers, que les tourangeaux devaient accueillir ce samedi soir salle Grenon, qui sont atteints par le Covid.

Cette rencontre de championnat de ligue A, que le TVB survole en ce moment, devra donc être reportée. Il faudra d'ailleurs en reprogrammer au total trois à des dates ultérieures et cela risque de coincer, s'inquiète le président du TVB, Bruno Poilpré. Ce report tombe en plus très mal selon lui.

On s'attendait à voir une grosse affluence

"C'est compliqué parce que nous, on était sur le pont vis-à-vis déjà de la billetterie, vis-à-vis du traiteur, vis-à-vis de nos partenaires. Et comme en ce moment, on a quand même un peu le vent en poupe, on s'attendait à voir une grosse affluence. Donc il faut annuler tout ça et c'est vraiment galère".

A quelles dates reporter ?

Il s'inquiète aussi du calendrier des mois à venir. "On se dit aussi que ça va être compliqué à rattraper parce que reporter, c'est bien, mais il faut pouvoir le recaser dans le planning. Et le planning est très serré parce que si on a la chance de grimper en CEV, on a aussi la Coupe de France. Et puis on va avoir le début des play-offs. Donc là, déjà, en ce moment, on joue quasiment tous les trois jours. Je ne sais pas comment on va faire pour reprogrammer ces matchs qui sont reportés. Mais bon, il y a des contraintes sanitaires et on n'a pas trop le choix".

Bruno Poilpré qui reconnait que ce report va quand même laisser "un peu d'oxygène" pour le prochain match du TVB en CEV, la petite Coupe d'Europe. Ce sera mercredi prochain, salle Grenon, les quarts de finale aller contre les tchèques de Karlovarsko.